С начала 2020 года Украина закупила 385 аппаратов ИВЛ: какие регионы их получили

С начала года, государство закупило через систему государственных закупок Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более 286 миллионов гривен.

Аналитики проекта по контролю публичных закупок Dozorro подсчитали, как распределили аппараты ИВЛ по регионам, сообщает руководитель отдела коммуникаций и маркетинга в Prozorro Елена Шкарпова.

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Больше всего аппаратов ИВЛ приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. Зато только по одному аппарату закупили в Ровненской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.



Как распределили новые аппараты ИВЛ по Украине / Dozorro

К слову, аппараты ИВЛ бывают разными, из-за чего могут отличаться в цене – стоимость может колебаться от 25 тысяч гривен до 1 миллиона.

Самыми дешевыми являются те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Зато стационарные аппараты с интеллектуальным управлением стоят дороже.

Аналитики отметили, что аппараты ИВЛ закупаются не только на государственные средства, но и за частные деньги гражданами, которые передают оборудование в больницы.

По данным Минздрава, в 240 больницах, определенных для приема пациентов с COVID-19, есть 1 882 аппарата искусственной вентиляции легких. Зато всего в Украине около 4 тысяч таких аппаратов.

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