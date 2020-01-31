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Сахар превратили в революционный противовирусный препарат

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Революционный препарат изготовлен на основе сахара / unsplash.com

Первые испытания показали, что новые лекарства эффективны против ВИЧ, гепатита, вируса герпеса и ряда других заболеваний. Революционное средство снижает риск развития резистентности у патогенов и не повреждает здоровые ткани.

Ученые из Великобритании и Швейцарии разработали новый противовирусный препарат. Первые результаты доклинических исследований показали, что препарат эффективен против вируса простого герпеса, ОРВИ, гепатита С, ВИЧ и вируса Зика. Работа опубликована на сайте Манчестерского университета.

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В чем особенность препарата

Современные противовирусные препараты подавляют размножение вирусов, предотвращая развитие болезни. Однако патоген может мутировать и становиться устойчивым к лечению. По этой причине есть потребность в новом поколении противовирусных препаратов, которые будут уничтожать патоген, а не подавлять его в организме.

Новый революционный препарат, который еще не получил названия, демонстрирует именно такие свойства. В его основе модифицированные молекулы сахара – производные глюкозы под названием циклодекстрины. Эти молекулы крепятся к поверхности вируса и разрушают его мембрану, после чего уничтожают патоген.

 
Патоген – что это?
Патоген или инфекционный агент – биологический агент, вызывающий болезнь в другом организме-хозяине.

Доказал ли препарат свою эффективность

Экспериментальный препарат имеет широкий спектр действия и уже показал эффективность против ряда респираторных вирусов, вируса герпеса, ВИЧ, гепатита С, вируса Зика.

Важно, что лечение было эффективным и не причиняло вреда здоровым клеткам. Результаты получены в первых экспериментах на культурах клеток в лаборатории, а также в доклинических экспериментах на моделях мышей.

Технология уже запатентована. Планируется, что после дальнейших исследований, которые должны подтвердить эффективность, противовирусный препарат будет выпускаться в виде мази, спрея и других удобных для человека средств.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Лекарства Медицина Вирус Зика
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