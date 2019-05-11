Сахарная зависимость: что это и чем она опасна

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Сахарная зависимость: что это и чем она опасна
Сахарная зависимость: что это и чем она опасна / thegolfclub.info

Быстрые углеводы (сахар) помогают правильно функционировать организму. Углеводы в умеренных количествах и в правильной форме очень полезны.

Врач-диетолог Марина Когай назвала основные функции углеводов.

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1) Источник энергии:

Это второй по скорости способ получения аденозинтрифосфата, который является источником энергии. Основной источник энергии для мозга (мозг поглощает около 70% глюкозы).

2) Резервная: гликоген – это источник углеводов в организме.

3) Структурная: в комплексе с белками входит в состав мембран и рецепторов, ферментов и гормонов, а также многих других соединений.

4) участвуют в синтезе ДНК и РНК.

5) Защитная: участие в иммунитете и дезинтоксикационной работе печени.

6) Пищевые волокна, которые также являются углеводами, улучшают работу пищеварительной системы, выводят из организма эндотоксины, тяжелые металлы, холестерин и другие вредные вещества, кормят полезные бактерии.

Что такое сахарная зависимость

Сегодня сахар добавляют практически во все продукты. Главная опасность углеводной зависимости заключается в том, что она умело маскируется под плохое настроение, голод, предменструальный симптом, врожденную любовь к мучному и сладкому, недостаток каких-то, видимо, "сладких" веществ в организме и многое другое.

via GIPHY

К простым углеводам относятся изделия из муки, сладкие блюда, соки, газированные воды, жареные блюда и другое. Люди не насыщаются этими продуктами, как только поджелудочная снизит уровень инсулина в крови, голод вернется снова. Сегодня простые углеводы в избытке в рационе современного человека.

В то же время многочисленные исследования показали, что избыток углеводов в питании ведет к ряду проблем со здоровьем.

Причем ожирение и сахарный диабет – это лишь верхушка всех проблем.

К каким проблемам может привести сахарная зависимость

• синдром хронической усталости,
• тревожность,
• депрессия,
• фибромиалгия (боли в мышцах),
• головная боль и мигрень,
• снижение иммунитета,
• хронический синусит,
• синдром раздраженной кишки и спастический колит,
• заболевания печени,
• аутоиммунные заболевания,
• онкологическое заболевание,
• болезни сердца,
• гормональные нарушения, в том числе гипотиреоз,
• молочница и другие проблемы, связанные с candida и другими дрожжами,
• синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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