Самому старому мужчине в мире 112 лет: секрет его долголетия прост
Книга рекордов Гиннеса поздравила японца Титецу Ватанабе с новым статусом – мужчину признали самым старым мужчиной в мире. Долгожителю в марте исполняется 113 лет.
Секретом долголетия мужчина поделился с CNN.
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Ватанабе говорит, что он просто не злится и старается больше улыбаться. Мужчина также любит сладости, но сейчас предпочитает заварной крем и сливки, поскольку остался без зубов.
Титецу Ватанабе родился в 1907 году. Он много лет работал в сахарной компании. До 104 лет был садовником, выращивал фрукты и овощи, а также ухаживал за деревьями бонсай.
аВатанабе вручили сертификат, подтверждающий, что он самый старый мужчина на планете / Фото: Guinness World Records
Самая старая в мире женщина тоже живет в Японии. Это Кане Танака и ей 117 лет. По ее словам, главный секрет долгожительства во сне и здоровом питании.
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