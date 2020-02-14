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Самому старому мужчине в мире 112 лет: секрет его долголетия прост

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Самому старому мужчине 112 лет: секрет долголетия

Книга рекордов Гиннеса поздравила японца Титецу Ватанабе с новым статусом – мужчину признали самым старым мужчиной в мире. Долгожителю в марте исполняется 113 лет.

Секретом долголетия мужчина поделился с CNN.

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Ватанабе говорит, что он просто не злится и старается больше улыбаться. Мужчина также любит сладости, но сейчас предпочитает заварной крем и сливки, поскольку остался без зубов.

Титецу Ватанабе родился в 1907 году. Он много лет работал в сахарной компании. До 104 лет был садовником, выращивал фрукты и овощи, а также ухаживал за деревьями бонсай.


а​Ватанабе вручили сертификат, подтверждающий, что он самый старый мужчина на планете / Фото: Guinness World Records

Самая старая в мире женщина тоже живет в Японии. Это Кане Танака и ей 117 лет. По ее словам, главный секрет долгожительства во сне и здоровом питании.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
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