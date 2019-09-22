Самые частые ложные диагнозы пациентов с головной болью

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Головная боль
Головная боль / Коротко.info

У 90% пациентов головная боль появляется из-за напряжения, тревоги и депрессии. Однако врачи часто ставят ошибочные диагнозы и выписывают лекарства против мнимой болезни, что может значительно ухудшить здоровье пациента.

Значительная часть пациентов, которые страдают от хронической головной боли, сразу подозревают рак и спешат на МРТ, рассказала врач-невролог Людмила Пидкуймуха.

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Для начала достаточно просто УЗИ, которое поможет выявить атеросклеротические бляшки, аневризмы и стеноз. Именно они представляют угрозу в возникновении острых нарушений мозгового кровообращения, что может привести к инсульту.

Популярные ложные диагнозы из-за головной боли:

  • Вегетососудистая дистония;
  • Вертебробазилярная недостаточность;
  • Дисциркуляторная энцефалопатия;
  • Остеохондроз шейного отдела позвоночника;
  • Последствия черепно-мозговой травмы;
  • Гипертензивная головная боль;

Поэтому если вам поставили какой-то из вышеперечисленных диагнозов – не стоит спешить с выводами. Попробуйте пойти в другую клинику, чтобы точно убедиться в том, что ваш диагноз правильный.

Боль из-за напряжения: как отличить и что делать

Боль из-за напряжения – самый распространенный тип боли. Она чувствуется со всех сторон. По сравнению с мигренью и кластерной болью, она не бывает слишком сильной.

Боль из-за напряжения – симптомы
  • тупой;
  • не пульсирует;
  • не нарастает;
  • часто двусторонний;
  • напряженная шея;
  • болит лоб и затылок.

Боль из-за напряжения часто сопровождает эмоциональный стресс или депрессия, о которой пациент не догадывается. Поэтому при подозрении на такую боль, стоит бежать не на МРТ, а идти к психотерапевту. Он сможет назначить психотерапию или же назначить антидепрессанты.

Также попробовать снять такую боль можно благодаря отдыху. Разрешается выпить ацетилсалициловую кислоту, кофеин, ибупрофен или сделать ледяные компрессы. Если не помогает, можно выпить сильные обезболивающие.

Бензодиазепины и бета-блокаторы противопоказаны.

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