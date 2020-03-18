Санаторий для обсервации в Луганской области – непригоден для жизни, – СМИ

Санаторий в городе Приволье Луганской области, который принадлежит госпредприятию "Лисичанскуголь", должен был стать местом обсервации тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Впрочем, он оказался непригодным для проживания людей.

Директор санатория Сергей Проскура заявил, что там даже нет света и тепла, а работникам не выплачивают зарплату еще с августа 2019 года, сообщает "Громадське".

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Ключевая проблема заключается в том, что санаторий содержится не из государственного бюджета, а за деньги предприятия. Впрочем, поскольку у него возникают проблемы со сбытом добытого угля, то и денег нет.

Последние отдыхающие были в санатории чуть ли не пол года назад – еще в ноябре 2019 года. Поэтому сейчас, чтобы подготовить санаторий для приема людей, нужна минимум неделя.

Сейчас санаторий задолжал более 2,5 миллионов гривен зарплаты работникам. Чтобы сюда завезти людей, нам нужно вернуть людям зарплату, подключить свет и отеплить здание,

– отметил директор по социальным вопросам "Лисичанскуголь" Эдуард Иванов.

В то же время заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталия Романенко заявила, что областная власть будет искать другое место для обсервации. Мол, такие условия неприемлемы.

Впрочем впоследствии в Луганской ОГА заверили, что именно определенный санаторий останется местом для обсервации. Якобы на самом деле для решения проблем достаточно одного-двух дней.

Что известно о профилактории "Приволье"?Он расположен в одноименном городе Троицкого района Луганской области. Он рассчитан на около 70 человек, а комнаты изолированные.



Именно "Приволье" должен стать местом обсервации вероятных больных коронавирусом на Луганщине. Сейчас на подконтрольной украинской власти части Луганской области случаев заболевания коронавирусом не обнаружено. Такие есть только на оккупированных частях Донбасса.