Секс без финала: почему у мужчины возникают проблемы с эякуляцией

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Почему у мужчины возникают проблемы с эякуляцией
Почему у мужчины возникают проблемы с эякуляцией / today.com

Регулярные занятия сексом с точки зрения физиологии важны как для женщины, так и для мужчины. При возникновении проблем – ухудшается их жизнь.

У мужчин могут возникать различные виды нарушений семяизвержения (эякуляции):

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  • преждевременная эякуляция;
  • задержка семяизвержения;
  • ретроградная эякуляция (когда сперма впрыскивается с предстательной железы в мочевой пузырь, а не с полового члена).

Уролог Максим Бушара рассказал, почему у мужчины наступает эякуляция значительно позже, чем хотелось бы ему.

Для начала нужно определиться, есть проблема или нет.

Задержкой эякуляции называют ее отсутствие более 30 минут при непрерывном половом контакте.

Причины делятся на физиологические или психологические.

Почему у мужчины возникает задержка эякуляции

1. Психологическая реакция на изменение партнерши / обстоятельств или стресс.

2. Попытки продлить половой контакт с целью удовлетворить партнершу.

3. Снижение стимуляции половых органов мужчины в определенных позах.

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4. Чрезмерное употребление алкоголя или некоторых лекарственных препаратов.

Что необходимо сделать

– Мужчине нужно пойти к урологу для исключения патологии половой системы.

– Если постоянно принимаете лекарства, внимательно почитайте в инструкции о возможных побочных действиях. Вероятно, проблемы в сексе связаны с препаратами.

– Также стоит посетить психолога или психотерапевта для исключения влияния стрессов.

– Проанализируйте и запомните те позы, которые приводят к максимальной стимуляции полового члена.

– При отсутствии возможности добиться эякуляции вагинальным сексом врач советует перейти на оральные ласки или мастурбацию.

– Неплохой эффект оказывают общий массаж, занятия активными видами спорта.

Успех в решении этой проблемы зависит от привлечения обоих партнеров. Говорите, общайтесь друг с другом.

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Теги: Здоровье Психология Секс Новости Здоровье Мужское здоровье
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