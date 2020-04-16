Секс и COVID-19: советы от Супрун, как заниматься сексом во время карантина

Карантин означает, что мы должны как можно больше оставаться дома и держать дистанцию от других людей. Поэтому, самый безопасный сексуальный партнер для вас – вы сами или ваш партнер, с которым вы проживаете и вместе придерживаетесь правил самоизоляции.

Относитесь ответственно к своим сексуальным связям и беспокойтесь не только о своей безопасности, но и о безопасности своего партнера или партнерши, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Супрун отметила, что как и все респираторные вирусы, SARS-CoV-2 не передается половым путем. Вместе с тем, возбудитель коронавируса обнаружили в фекальных массах больных, но его еще пока не находили в сперме или влагалищных выделениях.

Впрочем, через секс все же можно заразиться благодаря тесному контакту. Известно, что небольшие капли жидкости из носа или рта распространяются не только во время того, как больной человек кашляет или чихает, но и разговаривает или выдыхает воздух.

Поэтому, близкий телесный контакт, поцелуи и быстрое дыхание, что является частым явлением во время секса, могут стать путем передачи вируса. Кроме того, вирус можно подхватить и через грязные руки партнера, а также с поверхностей, которых касался инфицированный человек.

Как безопасно заниматься сексом во время карантина: советы Супрун

Самый безопасный сексуальный партнер – вы сами . С помощью мастурбации нельзя подхватить вирус, особенно если мыть руки и дезинфицировать секс-игрушки по меньшей мере за 30 секунд до и после секса.

. С помощью мастурбации нельзя подхватить вирус, особенно если мыть руки и дезинфицировать секс-игрушки по меньшей мере за 30 секунд до и после секса. Ваш постоянный партнер или партнерша , с которым или которой вы проживаете, находятся на втором месте по уровню безопасности. Если вы оба живете вместе, придерживаетесь карантина, не контактирует тесно с другими людьми, то по уровню безопасности секс ничем не будет отличаться от совместного просмотра фильма в объятиях.

, с которым или которой вы проживаете, находятся на втором месте по уровню безопасности. Если вы оба живете вместе, придерживаетесь карантина, не контактирует тесно с другими людьми, то по уровню безопасности секс ничем не будет отличаться от совместного просмотра фильма в объятиях. Следует избегать сексуальных контактов с теми, с кем вы не находитесь на карантине (даже если это ваш постоянный сексуальный партнер). Проследить за человеком, с которым не проживаете вместе – сложно, поэтому вы можете быть уверены только в том, как вы соблюдаете правила карантина и профилактики.

(даже если это ваш постоянный сексуальный партнер). Проследить за человеком, с которым не проживаете вместе – сложно, поэтому вы можете быть уверены только в том, как вы соблюдаете правила карантина и профилактики. Не начинайте сексуальные отношения в период пандемии. Если у вас несколько сексуальных партнеров, следует ограничить с ними встречи. В то же время попробуйте заменить реальный секс на виртуальный.



Секс и коронавирус / Фото: Unsplash

Стоит помнить, что существуют и другие инфекции – не только коронавирус. Поэтому необходимо пользоваться презервативами, чтобы уберечь себя от инфекций, передающихся половым путем.

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Как не заразиться коронавирусом во время секса

Необходимо ограничить поцелуи , если человек не проживает с вами. Также в сети распространяют шуточные сообщения о безопасных во время пандемии позах для секса. Но стоит заметить, что за основу взято золотое правило социальной дистанции в 1-1,5 метра (от лица друг друга).

, если человек не проживает с вами. Также в сети распространяют шуточные сообщения о безопасных во время пандемии позах для секса. Но стоит заметить, что за основу взято золотое правило социальной дистанции в 1-1,5 метра (от лица друг друга). Если практикуете анальный секс или римминг, не забывайте, что SARS-CoV-2 может содержаться в фекальных массах. Также помните, что вирус распространяется через слюну, поэтому используйте латексные салфетки и презервативы.

Мойте руки до и после секса , а не только после возвращения с улицы. Не забывайте дезинфицировать все секс-игрушки, которыми пользуетесь. Убедитесь, что ими пользуетесь только вы.

, а не только после возвращения с улицы. Не забывайте дезинфицировать все секс-игрушки, которыми пользуетесь. Убедитесь, что ими пользуетесь только вы. Важно – если партнер или партнерша плохо себя чувствуют, лучше отказаться от секса. И не забывайте, что температура свыше 38,5 градусов, кашель и затрудненное дыхание – повод для госпитализации .

. Избегайте секса и поцелуев с человеком, у которого появились симптомы коронавируса. Если ваш партнер или партнерша контактировали с больными COVID-19 людьми, от встреч и от секса на некоторое время тоже стоит отказаться.



Можно ли заниматься сексом во время карантина / Фото: washingtonpost

Почему от секса не стоит отказываться

Супрун отметила, что это нормально, если из-за стресса нет желания заниматься сексом. Но вместе с тем, секс способен снизить тревожность и помогает бороться со стрессом. Дело в том, что во время акта происходит выброс гормонов, в частности окситоцина, который хорошо влияет на иммунную систему.

Кроме того, секс можно сравнить с физическими упражнениями, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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