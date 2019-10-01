Секс пальцами: каким бывает и с чего начать

Пальцы – универсальный секс-девайс. Мелкая моторика позволяет получить кучу новых ощущений, а интенсивность, скорость и объем можно отрегулировать мгновенно.

Часто фингеринг недооценивают и считают необязательным элементом прелюдии. Но на самом деле, это полноценная сексуальная практика, которая может дать совершенно новое представление о сексе.

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Виды фингеринга

Фингеринг – это не просто пальцы, которые проникают в вагину, это практика, которая имеет много вариаций.

Например, генитальный фингеринг не обязательно предполагает проникновение: фингеринг вульвы – то есть ласки пальцам снаружи – вполне может быть приятным сам по себе.

Из видов вагинального фингеринга отдельно выделяют тамбинг – проникновение большим пальцем.

Короткий большой палец позволяет влиять на стенки первой трети вагины, где расположено больше всего нервных окончаний. При этом наличие четкого "ограничения" – ладони – позволяет расслабиться тем, кто любит неглубокие проникновения.

Анальный фингеринг – это воздействие пальцем на анус, с проникновением или без. Анальным фингерингом можно дополнять любые действия с вагиной или вульвой, в том числе сочетать с вагинальным фингерингом. Для такого варианта вам нужно будет привлечь сразу обе руки.

Оральный фингеринг – проникновение пальцами в рот партнера. Кто-то может использовать такую технику как дополнительную практику до поцелуя или секса, а для кого-то такая техника может быть вполне полноценным сексом. Например, для некоторых лесбиянок и трансгендерных людей.

Тоинг – сексуальная стимуляция пальцами ног. Тоинг чаще касается стимуляции вульвы.



Помните о принципе согласия

С чего начать фингеринг

Как и любую другую сексуальную практику, фингеринг стоит начать с разговора с партнером, чтобы знать хочет ли он этого. Даже, если вы уже практиковали фингеринг, на этот раз партнеру может просто не хотеться, поэтому не стоит забывать о принципе согласия.

Помните, что у каждого по-разному расположены эрогенные зоны, к тому же сексуальные предпочтения сформированы тоже по-разному.

Лучший способ узнать о предпочтениях партнера – спросить об этом.

Иногда, если ваша партнерша соглашается, вы можете понаблюдать за процессом мастурбации, а тогда повторить технику. Со всем тем, для многих секс со своей рукой и с чужой – это две разные практики, в которых срабатывают различные тактики.

Когда вы пробуете новые техники, важно разговаривать об этом, чтобы понимать нравится вам это, или стоит что-то скорректировать.

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