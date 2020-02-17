Секс в авто: что следует знать и какие позы самые удобные

Секс в автомобиле до сих пор популярен среди молодежи и пар, которые хотят добавить в отношения немного остроты. Главное – знать определенные правила безопасности. Мы решили поделиться, с какими проблемами вы можете столкнуться, и подсказать позы, которые будут удобными в таком тесном пространстве.

Прежде всего стоит помнить не только о нормах законодательства, но и о личной безопасности.

К теме: Что ненавидят девушки во время секса: самые распространенные ошибки мужчин

Как подготовиться к сексу в машине

В Украине секс в общественных местах считается мелким хулиганством, поскольку является нарушением статьи 173 КУ об административных правонарушениях. Поэтому, прежде всего, стоит выбрать место в изолированной, но не слишком уединенной зоне. Таким образом вы меньше рискуете попасть кому-то на глаза и обезопасите себя в случае чрезвычайной ситуации.

Если вы девушка и это запланированный вечер в машине, советуем надеть легко снимаемую одежду в идеале – юбку или платье. Это только из-за того, что в машине довольно тесно и долгое переодевание может сбить ваш настрой.

Также советуем приоткрыть люк или окно в жаркую погоду, чтобы никто не упал в обморок от нехватки воздуха.

Какие позы лучше всего подходят для секса в автомобиле

Ложка

Заднее сиденье идеально подходит для лежачих поз. Чтобы не начинать с самых банальных, советуем попробовать "ложку". Необходимо, чтобы оба партнера легли на бок. Парню необходимо разместиться позади девушки, которая будет развернута лицом к передним сидениям.

Миссионерская поза

О миссионерской позе известно каждому, поэтому она кажется несколько банальной. Но согласитесь, что миссионерская поза в постели и миссионерская поза на заднем сидении машины – несколько разные вещи.

Ноги сверху

Это то же самое, что и миссионерская поза, впрочем девушке необходимо закинуть ноги на плечи парню. Несмотря на то, что позы довольно похожи визуально – ощущения кардинально отличаются. К слову, эта поза несколько сэкономит место, поэтому, если вы высокого роста, не нужно будет как-то дополнительно скручиваться.

Всадница

Это тоже одна из наиболее простых и самых популярных поз. Впрочем, она может быть не очень удобной в том случае, если кто-то из партнеров высокий, а машина узкая.

Стиль собачки

Для секса в машине это очень удобная поза, так как сиденье, на которое может опереться девушка, имеет еще и определенный угол наклона.

Секс в объятиях

Наверное, самая романтическая поза, которую удобно выполнить в любом месте (что на переднем, что на заднем сидении). Просто обнимитесь и помогайте друг другу, двигаясь на встречу.

На самом деле, поз и видов секса, которые вы можете попробовать в авто – множество. Главное, это ваше желание и фантазия.

И еще, не дайте шанса маленькому пространства вас разозлить – используйте его с пользой и примите это как возможность стать еще ближе друг к другу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.