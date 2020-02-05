В каких продуктах есть селен: перечень

Селен — это минерал, который естественно содержится в почве, пищевых продуктах и в небольшом количестве в воде. Селен является чрезвычайно важным минералом и антиоксидантом для человеческого организма.

Селен входит в состав ферментов звена антиоксидантной защиты.

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Он может предотвратить образование тромбов и развитие атеросклеротических бляшек, а в случае ряда сердечно-сосудистых болезней наблюдается нехватка этих ферментов.

Селен – не панацея от всех болезней. Ульяна Супрун отмечает: прием умеренных доз селена безопасен, может быть полезным, но еще не вылечил ни одну болезнь.

В каких продуктах содержится селен

бразильские орехи

капуста

лук

кукуруза

мясо и субпродукты

молочная продукция

злаки

рыба (тунец, палтус)

креветки

макароны

рис

хлеб

бобовые (сочевица, запеченые бобы)

шпинат

Человек может накапливать определенные запасы селена. Поскольку селен входит в состав присущих животным клеткам селенопротеинов, его больше всего в мясе и субпродуктах, а также в молочной продукции.

Селен попадает в организм животных из растительного корма, следовательно растения и содержат селен, особенно капуста, лук и кукуруза.

Минерал содержится и в продуктах растительного происхождения. Но его содержание зависит от содержания и доступности селена в почве, на которой, к примеру, кукуруза или трава росли.

Селен рекомендуют добавлять в удобрения и корм для скота для предотвращения его недостатка.

В США советуют получать микроэлементы и витамины из пищи. Селен стоит потреблять вместе с молочной продукцией, злаками, яйцами, рыбой и мясом. Лучшим источником селена являются бразильские орехи. Рассчитать, сколько селена вы потребляете, довольно трудно, учитывая зависимость его содержания в почве.

Селен в добавках и продуктах бывает в форме селенитов и селенметионина. Первые человек способен усвоить на 50%, а вторые – на 90%. Некоторые исследования указывают, что продукты, обогащенные селеном, эффективнее добавок селенметионина.

Врач Ульяна Супрун “Потребление селена в дозе более 300 мкг/сутки в течение 5 лет увеличивало риск преждевременной смерти в ближайшие 10 лет. Если вы принимаете добавки селена, не превышайте дозу 100 мкг, этого достаточно”.

Ульяна Супрун советует не принимать добавки селена без назначения врача. Чтобы уберечься от дефицита того или иного минерала или витамина, необходимо придерживаться здорового рациона, следить за весом и полноценно спать.



Не стоит принимать добавки селена без назначения врача

Дефицит селена возникает у: Людей, которые проходят длительный гемодиализ Веганов, которые проживают на территориях, где почвы не обогащены селеном Людей, которые живут с ВИЧ, особенно в развивающихся странах Людей, которые длительно находятся на внутривенном (парентеральном) кормлении Младенцев, которые едят смесь, не обогащенную селеном, пьют исключительно материнское молоко, а мать потребляет недостаточно селена. Людей, которые проходят лечение статинами (препаратами для снижения уровня холестерола) и аминогликозидами.

Суточные нормы селена

Возраст Мужчины Женщины Беременность Грудное вскармливание С рождения до 6 месяцев 15 мкг* 15 мкг * 7–12 месяцев 20 мкг * 20 мкг * 1–3 года 20 мкг 20 мкг 4–8 лет 30 мкг 30 мкг 9–13 лет 40 мкг 40 мкг 14–18 лет 55 мкг 55 мкг 60 мкг 70 мкг 19–50 лет 55 мкг 55 мкг 60 мкг 70 мкг 51+ лет 55 мкг 55 мкг

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