Шесть факторов, которые влияют на продуктивность

Бывают такие дни, когда хочется сделать максимальное количество дел, а бывают дни – когда сложно выполнить хоть что-то.

Причиной низкой продуктивности не могут быть погода или магнитные бури. Врач-диетолог Екатерина Павлова назвала факторы, которые могут повышать или снижать эффективность работы.

Читайте также: Популярный заменитель сахара вызывает опасные болезни

1. Сон

Очень важно придерживаться культуры сна, спать с 22:00 – 23:00 до 07:00 – 08:00 (не дольше).

Если вы не спали в это время, то в течение дня доспать не получится. Особенно актуально для мам, которые встают среди ночи несколько раз. Ложиться спать лучше вместе с ребенком.

2. Сладости утром

Завтрак должен быть полноценным. Если вы позавтракали тортом, то в первой половине дня будете чувствовать себя достаточно апатично. Хоть и первые пол часа после торта ощущается эмоциональный подъем, это ненадолго.

Несмотря на это, недосып такой же вреден, как и избыток сна. Если спали слишком долго, вы чувствуете себя подавленно и разбито.

3. Избыток кофеина

Врач Екатерина Павлова "Пить кофе можно, но злоупотреблять нельзя. Ориентировочная норма, 2 кружки в день, всем известна. Но, если вы чувствуете после кофе возбужденность, а затем упадок сил – лучше откажитесь от этого напитка совсем" .

Кофе дает нам скачок энергии путем имеющихся резервов организма, затем энергия идет на спад.

4. Спорт

Лучше всего увеличивают продуктивность легкие занятия спортом утром. Слишком интенсивные упражнения забирают энергию.

5. Переедание вечером

Если вы едите перед сном, тяжелую для переваривания пищу, особенно красное мясо, жирные блюда – продуктивность следующего дня не стоит ждать.

6. Анемия

Так же причиной вялости в течение дня может быть анемия. Если изменения в питании / образе жизни не помогли, врач советует сдать общий анализ крови и проверить содержание гемоглобина.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.