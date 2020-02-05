Шесть студентов госпитализировали в Харькове по подозрению в коронавирусе

В Харькове по подозрению в коронавирус госпитализировали 6 студентов из Китая. Пациенты контактировали с носителями китайского коронавируса, впрочем непосредственно у студентов инфекцию не подтвердили.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

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Студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Известно, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.

По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане. Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны.

Главное о коронавирусе 2019-nCoV:

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​