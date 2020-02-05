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Шесть студентов госпитализировали в Харькове по подозрению в коронавирусе

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Украинские врачи готовы работать с больными коронавирусом / Суспильне.Харьков

В Харькове по подозрению в коронавирус госпитализировали 6 студентов из Китая. Пациенты контактировали с носителями китайского коронавируса, впрочем непосредственно у студентов инфекцию не подтвердили.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

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Студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Известно, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.

По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане. Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны.

Главное о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, в которых свирепствует эпидемия.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Коронавирус 2020 Медицина Харьковская область
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