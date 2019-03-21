Шоу Ляшко в Кабмине: Супрун рассказала, как защитить психическое здоровье на время выборов

В Украине 31 марта состоятся президентские выборы. Из-за этого, в ближайшие недели не раз можно будет замечать обострения предвыборной ситуации и неадекватные действия кандидатов. Поэтому, украинцы должны подготовиться к такой ситуации и защитить свое психическое здоровье.

Накануне в сети появилось видео, как кандидат в президенты от "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил громкую перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом во время заседания Кабмина.

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Однако, украинцев удивили не выкрики радикала, а реакция и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на это действо. Чиновница принципиально игнорировала срыв заседания Кабмина и не обращала внимание на выступления Ляшко.

Спокойная реакция Супрун на крики Ляшко в Кабмине: видео

Супрун отметила, что в ближайшее время украинцы еще не раз смогут наблюдать за подобными инцидентами.

Ближайшие недели будем еще не раз наблюдать проявления предвыборного обострения. Люди, которых оно поражает, могут вести себя в стиле несвободных радикалов – импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности. Чтобы подобные "атаки" не застали врасплох, важно подготовиться,

– подчеркнула она.

Как защитить психическое здоровье в избирательный период: советы Супрун

Сохраняйте спокойствие. Манипуляторы имеют арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия. Это может быть крик, активные движения, грубое поведение или выкрикивание личных оскорблений.



Что можно сделать в таком случае:

– если есть возможность – развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла,

– если вы крепкий орешек – можете выслушать человека и даже пытаться его успокоить, чтобы дальше перейти к конструктивному диалогу. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий.

Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любое постороннее лицо. Если будете держать оборону вокруг собственных принципов – вас будет сложно вывести из равновесия.

Иногда наглых людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

Ситуацию могут ухудшить повышение голоса, тыканье пальцами или пренебрежительное обращение. Лучше разговаривайте низким и спокойным голосом, Не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет.

Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

Глава Минздрава отметила, что люди, которые ведут себя неадекватно могут иметь психические проблемы или расстройства. Их не стоит винить за такое поведение, ведь невозможно знать, что сейчас происходит в их жизни. Лучше всего в этом случае – посоветовать им обратиться к врачу и по возможности помочь получить профессиональную помощь.

Самое главное – позаботиться о себе. Общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на самочувствие и настроение. Поэтому, не надо позволять негативу оставаться с вами – выйдите на прогулку или пробежку, поговорите с близким человеком.

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