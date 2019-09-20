Симптомы рака груди у мужчин
На появление рака молочной железы у мужчин может повлиять избыточный вес и злоупотребление алкоголем, а также нарушение работы печени.
Американские врачи рассказали об увеличении диагнозов рака груди среди мужчин. В 2019-м году в США зафиксировали около 2670 случаев этой онкологии у мужчин и 500 смертей.
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Эксперты отмечают, что в отличие от женщин, для мужчин маммография не является слишком успешной. Однако для мужской диагностики прекрасно подходит скрининг. Он может выявить заболевание у мужчин на ранней стадии чаще, чем у женщин.
В США с начала 2019-го года от рака груди умерло 500 мужчин
Для сравнения: на каждые 1000 обследований молочной железы у мужчин было выявлено 18 случаев рака, в то время как у женщин скрининг диагностировал только 5 случаев.
- Новообразования в груди или подмышками
- Зуд или шелушение кожи на груди
- Выделения из соска
- Втянутый сосок
- Изменение размера груди и покраснения
Исследователи также обнаружили, что основные факторы риска рака груди у мужчин – это мутации BRCA1 или BRCA2.
Мужчинам, которые хотят уменьшить риск рака молочной железы, следует поддерживать здоровый вес и удерживаться от алкоголя.
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В США с начала 2019-го года от рака груди умерло 500 мужчин