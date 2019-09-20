Симптомы рака груди у мужчин

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Рак груди у мужчин
Рак груди у мужчин / https://ukrslovo.net/interesting-facts/zdorovya/92499.html

На появление рака молочной железы у мужчин может повлиять избыточный вес и злоупотребление алкоголем, а также нарушение работы печени.

Американские врачи рассказали об увеличении диагнозов рака груди среди мужчин. В 2019-м году в США зафиксировали около 2670 случаев этой онкологии у мужчин и 500 смертей.

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Эксперты отмечают, что в отличие от женщин, для мужчин маммография не является слишком успешной. Однако для мужской диагностики прекрасно подходит скрининг. Он может выявить заболевание у мужчин на ранней стадии чаще, чем у женщин.

Рак грудей у чоловіків
В США с начала 2019-го года от рака груди умерло 500 мужчин

Для сравнения: на каждые 1000 обследований молочной железы у мужчин было выявлено 18 случаев рака, в то время как у женщин скрининг диагностировал только 5 случаев.

 
Рак груди у мужчин – симптомы
  • Новообразования в груди или подмышками
  • Зуд или шелушение кожи на груди
  • Выделения из соска
  • Втянутый сосок
  • Изменение размера груди и покраснения

Исследователи также обнаружили, что основные факторы риска рака груди у мужчин – это мутации BRCA1 или BRCA2.

Мужчинам, которые хотят уменьшить риск рака молочной железы, следует поддерживать здоровый вес и удерживаться от алкоголя.

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В США с начала 2019-го года от рака груди умерло 500 мужчин

 

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Мужское здоровье Онкозаболевания
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