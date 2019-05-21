Синдром дефицита внимания: причины и лечение
Синдромом дефицита внимания или СДВГ называют определенный тип поведения, который сопровождается нарушениями внимания, общего развития, гиперактивностью. Наблюдаются такие расстройства как у детей, так и у взрослых.
О синдроме нарушения активности и внимания (СДВГ) рассказала врач-психиатр Ольга Бондаренко.
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Почему возникает?
Возможными факторами риска возникновения синдрома дефицита внимания :
- наследственный – самый распространенный (если один из родителей страдает СДВГ, риск возникновения – 50%);
- неблагоприятное течение беременности и родов;
- инфекционные заболевания и травмы головного мозга, перенесенные в раннем детстве.
Синдром дефицита внимания преимущественно передается по наследству
Появление симптомов обусловлено дефицитом нейромедиаторов норадреналина и дофамина. Современные исследования указывают на нарушения в системе определенных структур головного мозга, нормальная работа которых регулирует контроль внимания и организацию поведения.
Кто лечит?
Помощь при СДВГ должна быть комплексной с привлечением родителей и специалистов:
- психиатр/психолог/психотерапевт;
- дефектолог/логопед;
- нейропсихолог;
- социальный работник.
Необходимо помочь семье ребенка. Рассказать о симптомах и причинах СДВГ (объяснив, что это нарушение в работе нервной системы, а не "избалованность") и направить на поведенческую или семейную психотерапию. Дать рекомендации по организации процесса обучения в школе и дома. Рассказать о применении "таймеров" и "жетонной системы".
Как лечить?
Волшебной таблетки от СДВГ не существует. При отмене лечения симптомы могут вернуться.
Препараты, с доказанной эффективностью, которые используют для лечения СДВГ:
Психостимуляторы (метилфенидат, амфетамин). Являются первой линией терапии в США. Улучшения приходят у большинства детей при лечении данной группой препаратов.
Атомоксетин (Страттера). Обладает высокой эффективностью в отношении симптомов СДВГ. Минус препарата – высокая цена.
ТЦА (трициклические антидепрессанты – имипрамин, нортриптилин). Снижают гиперактивное и импульсивное поведение путем седативного эффекта, не влияют на дефицит внимания. Но из-за токсичности и побочных эффектов не используются для лечения СДВГ.
СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). Использование при СДВГ мало изучено.
Препараты, которые не используются для лечения СДВГ:
- ноотропы;
- нейролептики;
- сосудистые препараты;
- мочегонные средства;
- гомеопатия, БАДы.
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