Синдром дефицита внимания: причины и лечение

Синдромом дефицита внимания или СДВГ называют определенный тип поведения, который сопровождается нарушениями внимания, общего развития, гиперактивностью. Наблюдаются такие расстройства как у детей, так и у взрослых.

О синдроме нарушения активности и внимания (СДВГ) рассказала врач-психиатр Ольга Бондаренко.

Читайте также: Как помочь человеку с анорексией или булимией

Почему возникает?

Возможными факторами риска возникновения синдрома дефицита внимания :

наследственный – самый распространенный (если один из родителей страдает СДВГ, риск возникновения – 50%);

– самый распространенный (если один из родителей страдает СДВГ, риск возникновения – 50%); неблагоприятное течение беременности и родов;

инфекционные заболевания и травмы головного мозга, перенесенные в раннем детстве.



Синдром дефицита внимания преимущественно передается по наследству

Появление симптомов обусловлено дефицитом нейромедиаторов норадреналина и дофамина. Современные исследования указывают на нарушения в системе определенных структур головного мозга, нормальная работа которых регулирует контроль внимания и организацию поведения.

Кто лечит?

Помощь при СДВГ должна быть комплексной с привлечением родителей и специалистов:

психиатр/психолог/психотерапевт;

дефектолог/логопед;

нейропсихолог;

социальный работник.

Необходимо помочь семье ребенка. Рассказать о симптомах и причинах СДВГ (объяснив, что это нарушение в работе нервной системы, а не "избалованность") и направить на поведенческую или семейную психотерапию. Дать рекомендации по организации процесса обучения в школе и дома. Рассказать о применении "таймеров" и "жетонной системы".

Как лечить?

Волшебной таблетки от СДВГ не существует. При отмене лечения симптомы могут вернуться.

Препараты, с доказанной эффективностью, которые используют для лечения СДВГ:

Психостимуляторы (метилфенидат, амфетамин). Являются первой линией терапии в США. Улучшения приходят у большинства детей при лечении данной группой препаратов.

Атомоксетин (Страттера). Обладает высокой эффективностью в отношении симптомов СДВГ. Минус препарата – высокая цена.

ТЦА (трициклические антидепрессанты – имипрамин, нортриптилин). Снижают гиперактивное и импульсивное поведение путем седативного эффекта, не влияют на дефицит внимания. Но из-за токсичности и побочных эффектов не используются для лечения СДВГ.

СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). Использование при СДВГ мало изучено.

Препараты, которые не используются для лечения СДВГ:

ноотропы; нейролептики; сосудистые препараты; мочегонные средства; гомеопатия, БАДы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.