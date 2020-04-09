Ситуация в Украине с обеспечением больниц напоминает мне 2014 год, – украинский врач в Италии

Глеб Беглов – один из тех врачей, которые отправились в Италию бороться с пандемией. Он поделился впечатлениями с нового рабочего места и сказал, что боится того, что Украина не справится с таким вызовом.

Об этом Глеб Беглов рассказал на своей странице в фейсбуке.

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Глеб Беглов находится в центре административной единицы – одном из регионов Италии на восточном побережье. В городе проживает около 95 тысяч человек и по количеству показателей регион с каждым днем ​​все больше приближается к Ломбардии.

Меня спрашивают не страшно ли мне здесь. Сегодня я впервые поймал себя на мысли, что страшно. Не за себя. Несмотря на оборудование, которое есть в этой, достаточно небольшой больнице мне страшно за то, как мы сможем справиться дома со значительным увеличением пациентов излечивая их термометром, капельницей и красным колпачком,

– сообщил Беглов.

В больнице, где работает Беглов, ранее было одно реанимационное отделение с шестью кроватями. В связи со вспышкой, теперь в ней оборудовали пять реанимационных отделений. Чтобы была возможность оказывать помощь большому количеству пациентов, в больницу привезли оборудование из других региональных медицинских учреждений.

По словам Беглова, самым большим вызовом, с которым столкнулась система здравоохранения страны – нехватка персонала. Особенно не хватает медсестер и младших медсестер, которые в Италии выполняют много функций. Следовательно, из других больниц региона их временно перевели в больницу для пациентов с COVID-19. То есть перераспределив ресурсы, страна получила больше возможностей и изолированные больницы, которые полностью переориентировали для помощи инфицированным пациентам.

Беглов рассказал, что такая нагрузка на систему не привела к недостатку оборудования или расходных материалов.

При каждом входе в отделение я одеваю две пары перчаток и новый костюм. Перед каждым пациентом я надеваю еще одну пару перчаток, а после того как снимаю дезинфицирую нижний слой перчаток растворами которые находятся повсюду в отделении и все это есть. Более того – я могу выбрать какой размер перчаток мне подходит,

– рассказал он.

По его словам, там никто не считает сколько пар перчаток, катетеров и физраствора врач потратил в течение дня и сколько метров бинта отмотал. "Ты просто берешь все, что тебе необходимо от салфеток до кислородных баллонов, которые стоят в коридоре у стены", – добавил он.

Беглов о ситуации в Украине

По словам Беглова, итальянские врачи истощаются через поток пациентов, но по крайней мере они имеют все необходимое для их спасения. Известно, что в местных больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких или инфузоматов, но "это невозможно сравнить с украинскими больницами, где часто может не быть ни одной пары перчаток" и где все, вплоть до мочевых катетеров покупают пациенты. Беглов отметил, что в Украине врачам часто приходится дожидаться, чтобы родственники пациента принесли все необходимое для выполнения манипуляций.

Ситуация, которая сейчас развивается в Украине с обеспечением больниц, напоминает мне 2014 год, когда добровольцы, одетые волонтерами "в то, что смогли найти" пошли защищать Украину от вторжения российских войск. И это "то, что смогли найти" было в разы лучше, чем то, что потом дала им страна. Эта пестрая толпа, тогда собой закрыла всех нас от угрозы, которая возникала на востоке страны,

– описал Беглов.

Беглов рассказал, что сейчас украинским медикам, как и военным в 2014 году, запрещают говорить правду о недостатке медицинского оборудования и неготовности. В это время волонтеры собирают необходимые средства защиты, аппараты искусственного дыхания, медикаменты и даже помогают медикам добраться на работу.

...Перед тем, как перевезти пациента из операционной в палату необходимо найти инфузомат и желательно исправный, а путешествие на КТ превращается в бег с препятствиями, где преодолевая многочисленные пороги надо забегать в другие палаты, поскольку там есть кислород и аппарат искусственной вентиляции легких, после чего можно быстро перебежать к следующему такому пункту,

– отметил он.

Беглов хочется надеяться на то, что Украинеу обойдет пессимистический сценарий Италии, но, по его словам, необходимо иметь четкий план на случай второго варианта. То есть необходимо иметь четкий план перераспределения ресурсов на уровне страны, области и региона. Также, по его мнению, врачам необходимо обучение и быстрый доступ к информации.

Врач считает, что Украина уже проиграла предыдущие этапы борьбы с коронавирусом, ведь из-за отсутствия массового тестирования и своевременного тестирования контактных лиц болезнь начала распространяться среди населения. Он отметил, что теперь необходимо сконцентрироваться на качественной помощи больным и на усилении способности больниц.

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