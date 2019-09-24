Скалецкая отреагировала на скандал в Минздраве: обещает разобраться

Обвинения в том, что новое руководство Министерства здравоохранения ставит под угрозу проведение реформ, его глава называет необоснованными.

Реформы и курс государства определены – их никто не собирается сворачивать, об этом новоназначенный министр здравоохранения написала на своей фейсбук-странице.

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Сейчас Скалецкая находится на Генеральной Ассамблее ООН в США. Она отметила, что решение об аудите (проверке) всех сотрудников Минздрава в связи с общей позицией деятельности министерства приняли еще до ее отъезда. По ее словам, это же рекомендовали общественные организации.

Аудит – честная оценка работы. И нашу работу тоже потом будут оценивать. Однако, наше решение вызвало ряд заявлений и необоснованных обвинений, что мы что-то сворачиваем,

– написала она.

Новая глава Минздрава также отметила, что ее команда "не обнуляет принятые ранее решения". Однако, по словам министра, есть много вопросов.

"Жду все стороны "заявлений" к себе на встречу сразу как вернусь. Минздрав будет работать. Пациенты и врачи будут получать то, что гарантировано государством. Аудит будет", – добавила Скалецкая.

Скандал в министерстве здоровья – что о нем известно?

Работники Министерства здравоохранения Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку. Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства Минздрава. В частности говорится о том, что новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников времен руководства Ульяны Супрун.

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Сотрудники утверждают, что заместитель министра Михаил Загрийчук угрожал "найти способ избавиться" от нежелательных людей. Зато в команде Зоряны Скалецкой в ответ опровергают приведенные в письме аргументы и заявляют о желании оппонентов устроить политический скандал.

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