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Скалецкая показала новое видео из санатория в Новых Санжарах

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Зоряна Скалецкая / 24 канал

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая проходит 14-дневную обсервацию с эвакуированными из Уханя, показала свой вид из окна санатория Национальной гвардии МВД Украины "Новые Санжары".

Еще вчера Зоряна Скалецкая призналась, что большую часть своего времени в первый день обсервации она провела в телефонном режиме. Впоследствии министр показала в коротком ролике, как выглядит ее комната в санатории, в котором она находится вместе с эвакуированными украинцами и иностранцами.

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А сегодня, 22 февраля, на странице главы Минздрава в фейсбуке появился ролик с видом из окна "Новых Санжар"

"Так выглядит утро из окна комнаты помещения, в котором находимся мы с эвакуированными украинцами из Китая. Всем доброе утро", – написала министр.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

  • Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
  • Утром 20 февраля в поселок съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
  • В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
  • Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
  • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.
  • На карантине в Новых Санжарах находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новые Санжары Зоряна Скалецкая
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