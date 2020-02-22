Скалецкая показала новое видео из санатория в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая проходит 14-дневную обсервацию с эвакуированными из Уханя, показала свой вид из окна санатория Национальной гвардии МВД Украины "Новые Санжары".

Еще вчера Зоряна Скалецкая призналась, что большую часть своего времени в первый день обсервации она провела в телефонном режиме. Впоследствии министр показала в коротком ролике, как выглядит ее комната в санатории, в котором она находится вместе с эвакуированными украинцами и иностранцами.

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А сегодня, 22 февраля, на странице главы Минздрава в фейсбуке появился ролик с видом из окна "Новых Санжар"

"Так выглядит утро из окна комнаты помещения, в котором находимся мы с эвакуированными украинцами из Китая. Всем доброе утро", – написала министр.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля в поселок съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо . Им оказывают помощь медики.

. Им оказывают помощь медики. Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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