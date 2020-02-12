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Скалецкая рассказала, делает ли Минздрав проверки в больницах

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/ 24 канал

В эксклюзивном интервью 24 каналу руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что она и ее коллеги наведываются в больницы с проверками.

Зоряна Скалецкая заявила, что проверки бывают с разной целью, и в случае Минздрава – это мониторинг.

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Зоряна Скалецкая – руководительница Минздрава
"Прийти, найти управленческие недостатки и помочь их решить – это правильно. Мы можем проинформировать владельца о ненадлежащей работе сотрудников, однако уволить врача не можем".

Как отметила министр, Минздрав выдает лицензию каждому учреждению здравоохранения, а проверки как раз могут поставить под вопрос наличие или целесообразность лицензии в учреждении. Впрочем, в Минздраве именно такой процедуры еще нет, ведь "надо прописать всю процедуру и проинформировать заведения, почему и когда министерство такое будет делать".

Скалецкая говорит, что сейчас важнее делать такие визиты с целью улучшения заведения, чтобы помочь стать лучше. Впрочем, отметила она, в случае грубых нарушений должна быть привлечена местная власть, которая должна провести соответствующий ремонт.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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