Скалецкая рассказала, как относится к обязательной вакцинации

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Обязательное вакцинирование в Украине
Обязательное вакцинирование в Украине / thejakartapost.com

Новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что в Украине вакцинация должна быть обязательной.

Основной проблемой в прививке украинцев она считает – отсутствие доверия, об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

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Зоряна Скалецкая
"Ключевая проблема в иммунизации в том, что никто никому не доверяет. Не доверяют врачу: "Зачем? У меня есть интернет". Не доверяют системе: "Откуда мы знаем, что вы закупили?" Доверяют масс-медиа, плакатам, смс от соседей. Вакцинация необходима государству."

В то же время она подчеркнула, что поддерживает идею обязательной прививки. Но хочет, чтобы люди, которые имеют сомнения или опасения, получали всю необходимую информацию о пользе вакцинации.

"Надо оказывать поддержку сомневающимся людям, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа", – рассказала Скалецкая.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Зоряна Скалецкая Вакцинация Медицина
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