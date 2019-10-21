Скалецкая рассказала, как относится к обязательной вакцинации
Новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что в Украине вакцинация должна быть обязательной.
Основной проблемой в прививке украинцев она считает – отсутствие доверия, об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".
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В то же время она подчеркнула, что поддерживает идею обязательной прививки. Но хочет, чтобы люди, которые имеют сомнения или опасения, получали всю необходимую информацию о пользе вакцинации.
"Надо оказывать поддержку сомневающимся людям, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа", – рассказала Скалецкая.
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