24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Скандал с ПЦР-тестами на COVID-19 в Днепре: руководителя лабораторного центра уволили

- Читати новину українською
В Днепре уволили руководителя лабораторного центра
В Днепре уволили руководителя лабораторного центра / dolc.dp.ua

Недавно Минздрав проводил проверку в лабораторном центре Днепра. Комиссия установила, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и предоставлял ложные результаты.

Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

К теме В Украине зарегистрировали 21 245 больных коронавирусом COVID-19

Штепу уволили 22 мая и в тот же день назначили на должность нового человека.

Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссии – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу,
– говорится в сообщении.

Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1 000 проб.

По состоянию на 25 мая, в Днепропетровской области выявили 875 случаев заражения COVID-19. 191 человек уже выздоровел, 17 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Тесты на коронавирус Новости Днепра Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна