Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу

Работники Министерства здравоохранения Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру. Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства Минздрава. В команде Зоряны Скалецкой в ответ опровергают приведенные в письме аргументы и заявляют о желании оппонентов устроить политический скандал.

Госслужащие Министерства здравоохранения выступили с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором указывают, что действия нового руководства ведомства угрожают продолжению реформы здравоохранения в Украине.

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Текст работники различных директоратов опубликовали в соцсетях.

"Давление на руководство директоратов – пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее", – утверждают госслужащие.

Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления,

– написано в письме.

Также в документе отмечается, что "работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели". В тексте сообщается о проблемах с подписями относительно закупок и поставки лекарств, закупками машин экстренной медицинской помощи, приостановке процесса автономизации нескольких медучреждений, блокировании решений для работы Национальной службы здоровья и тому подобном.

Письмо работников Минздрава

Письмо работников Минздрава



Письмо работников Минздрава

Свою подпись под этим открыть письмом поставили более 40 госслужащих, которые призвали премьера стать посредником в диалоге с руководством ведомства на условиях профессиональности и прозрачности в наиболее сжатые сроки.

Вместе с тем советник по коммуникациям министра здравоохранения Дмитрий Раимов заявил 24 каналу, что не знает, существует ли это письмо на самом деле – он о нем узнал из соцсетей.

По словам Раимова, эта история – скандал, который был сделан для того, чтобы "отвлечь внимание от главного решения, которое было на днях принято в министерстве".

"Был подписан приказ о проведении аудита всех полностью сотрудников министерства. Будет дана оценка работы каждого сотрудника министерства – не имеет значения, директорат ли это или линейный сотрудник. Эта информация каким-то образом вчера появилась в СМИ. После этого появилась информация, что часть команды министерства планировала уволиться еще сегодня утром. Утром они пришли на работу, там произошел конфликт между частью сотрудников и заместителем министра, у них был какой-то рабочий разговор, который они опубликовали. В результате, когда уже был подписан приказ об аудите, они выбросили информацию об этом в СМИ и обратились к премьер-министру", – пояснил он.

Здесь речь идет о публикации аудиозаписи с совещания, которое состоялось 23 сентября. Его созвали после того, как новоназначенный заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Она ему отказала. Во время встречи с работниками Минздрава Загрийчук подтверждает свои намерения уволить Сухорукову из-за "разного видения" и убеждает коллектив остаться и не увольняться. Запись этой встречи опубликовали СМИ:

Наша точка зрения такова. В то время, когда министра нет в Украине – она сейчас находится на Генассамблее ООН – часть сотрудников, узнав об аудите, решили или уволиться, или сделать политический скандал,

– отметил Раимов.

"Премьер проинформирован. Мы сообщили все компетентные органы, проводим аудит всех сотрудников. Завтра мы проводим брифинг и сообщим, что будет аудит части вверенных нам предприятий и госучреждений. Часть сотрудников, как я понимаю, решила увидеть в этом политику", – добавил советник министра здравоохранения.

Он также опроверг информацию о том, что работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели, заблокировано подписание даже тех документов, которые касаются поставки лекарств для тяжелобольных пациентов.

"Никакой блокировки нет сейчас. Когда министр пришла на работу, она встретилась с бывшей исполняющей обязанности (Ульяной Супрун, – 24 канал) и спросила, что есть важного. Ей ничего такого не передали. Мы поняли, что что-то где-то может быть и мы проверяли всю информацию Что значит заблокировали? Нам приносят документы и говорят: "Подпишите". Мы просим подождать, просим обоснование, как это должно быть не просто по закону, а по документу. Мы требовали полного объяснения, сколько еще остатков вакцин на складе, сколько еще надо закупить. Они почему-то не доходили назад. Ни один департамент не сообщал, что чего-то нет", – сказал Раимов.

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