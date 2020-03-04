Скандал вокруг Института рака: возмутительные схемы, которые обходят Prozorro

Национальный институт рака снова оказался в эпицентре скандала. Все из-за закупки продуктов по цене большей рыночной. В больнице денег не хватает даже на лекарства. Происходит это просто, нагло и в обход системы Prozorro. Почему крупнейшая в Украине больница по лечению рака покупает продукты по космическим ценам и куда смотрит начальство - читайте дальше.

Згідно з законом, в Україні всі закупівлі понад 200 тисяч гривень потрібно проводити через онлайн аукціон – систему закупівель Prozorro. Але керівництво Інституту раку знайшло в законі прогалину. Щоб не проводити відкриті торги, закупівлю розбивають на декілька маленьких до 199 тисяч гривень.

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Тому замість того, щоб провести відкритий тендер, укладають прямі договори з "потрібними" постачальниками. Інститут раку закупив:

яловичину по 225 гривень за кілограм, тоді як в київських супермаркетах за роздрібними цінами вона коштує 130-150 гривень;

курячі стегна теж закупили дорожче – по 110 гривень, замість 60 – 70 гривень.

соняшникову олію – по 40 гривень за літр, а в середньому вона коштує 20 – 26 гривень.

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Свої ФОПи

ФОПи, які виставляють такі "космічні" ціни лікарні, всі свої і нікому більше, крім лікарні, їжу не продають.

►Наприклад, м'ясо купують у ФОП Григораш Юрій Вікторович, в якого, судячи з документів, Інститут раку єдиний замовник. У нього інститут вже накупив продуктів на півтора мільйона гривень. Усі договори на постачання підписував заступник директора Інституту раку Дмитро Нікітін.



Інститут накупив на продуктів на півтора мільйона гривень

►Іншим постачальником продуктів є з ТОВ "Асторія Інк.", з яким Інститут раку уклав 27 неконкурентних договорів з харчування на 2,7 мільйона гривень. Колишнім керівником і бенефіціаром цієї компанії є колишній бізнес-партнер заступника Інституту раку Нікітіна Олексій Тополенко.

До роботи в Інституті раку, Нікітін разом з Тополенком займалися іншим бізнесом. При цьому мали декілька компаній:

"Ломбард "Діамантовий дім",

ТОВ "Дімант-Т" і Компанії",

ТОВ "Зернова компанія "Альянс".

Скандали з Тополенком

Не лише Нікітіна, але й Тополенка влаштували на роботу в інститут. Колишній керівник ломбарду тепер є інженером першої категорії відділу обслуговування та ремонту будівель, споруд та інженерних мереж Національного інституту раку. "Новенького" інженера відразу ввели і в тендерний комітет, який закуповує в обхід Prozorro продукти у компанії, яка йому ж нещодавно належала.



Протокол щодо закупівлі продуктів і працевлаштування Тополенка

Це не перший скандал із паном Нікітіним – восени інститут збирався закупити у компанії, що належить батьку Нікітіна, обладнання на 32 мільйони гривень. Тоді тендер скасували, а компанію переоформили на іншу особу.

Компанія нещодавно знову отримала велику кількість підрядів від Інституту раку на більше, ніж мільйон гривень на "технічно-інженерні" послуги.

Схема з препаратами

Ще одною "схемою", якою давно користуються в різних лікарнях під час закупівлі ліків – це об'єднання декількох препаратів в один лот. Причому зазвичай один з кількох препаратів в лоті має якусь унікальну властивість, наприклад, дозування. Тоді його можна купити лише у одного постачальника.

Замість того, щоб купити окремо три препарати на конкурентних торгах, в Інституті раку об'єднали декілька з одним. Це препарат під назвою "Паклітаксел", який має унікальне дозування 150 міліграм. Він є лише у одного виробника – компанії "Актавіс", що виробляє препарати під брендом "Віста". Загальна сума закупівлі склала понад три мільйони гривень.



Документ закупівлі препаратів

Міністерство охорони здоров'я просто закриває очі на те, що відбувається. В кінці листопада нове керівництво міністерства гучно заявило про відсторонення директорки Інститут раку Олени Колеснік. Після цього МОЗ провів перевірку, знайшов 33 порушення і поновили директорку на посаді. Для того, щоб закривати рот журналістам та активістам директор Інституту раку за державні кошти найняла адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Година роботи адвоката коштує держбюджету 888 гривень. А колишній керівник цього бюро – Олександр Качура, народний депутат від "Слуги народу".

Цього року у директорки Інституту раку закінчується контракт, тому вони максимально активізувалися, щоб витратити до цього моменту всі гроші, що держава заклала на заклад. Для порівняння минулого року за два перші місяці Інститут раку провів 42 тендери на 33 мільйони гривень, а цього року вже 73 тендери на 124 мільйони.

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Щодня від раку помирають 160 українців. Більшість з них можна було б врятувати, якби в Україні була вчасна діагностика та лікування. Але коли гроші, які виділяє на це держава, розкрадають просто під носом у міністерки охорони здоров'я.