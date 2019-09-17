Сколько людей погибает из-за врачебных ошибок

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От врачебных ошибок умирают миллионы людей
От врачебных ошибок умирают миллионы людей / unsplash.com

Ежегодно в странах с низким и средним уровнем доходов от неправильной медицинской помощи умирают 2,6 миллиона человек – это менее 5 случаев на минуту.

В 4 из 10 случаях вред пациентам наносят во время первичной или амбулаторной помощи. Наиболее губительные случаи связаны с определением диагноза, назначением и использованием лекарств.

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Вред только от неправильного использования лекарств оценивают в 42 миллиарда долларов, рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус, передает DW.

Від лікарських помилок кожну хвилину вмирає 5 людей
От врачебных ошибок каждую минуту умирает 5 человек

Также Гебреисус добавил, что около четверти пациентов получают осложнения из-за несоблюдения правил безопасности во время хирургических процедур. Это приводит к миллиону смертей во время или сразу после операции.

ВОЗ призвала страны мира принять меры для уменьшения вреда от неправильного лечения. В организации добавили, что это в частности позволит сэкономить, потому что преодоление последствий неправильного лечения является очень дорогим.

Также ранее президент Владимир Зеленский своим указом сделал 17 сентября Днем безопасности пациентов.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Здоровая жизнь
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