Склеродермия: что это и как лечить

Склеродермия – это заболевание, связанное с избыточным отложением в тканях коллагена, что приводит к их утолщению.

Склеродермия бывает ограниченной (с поражением только кожи) и системной (в процесс вовлекаются не только кожа, но и внутренние органы, сосуды), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Симптомы склеродермии

Склеродермия проявляется розово-красными пятнами на коже, которые постепенно начинают темнеть (коричневый цвет), бледнеть, особенно в центре с формированием по краям пятна бледно-фиолетового ободка. Кожа в зоне пятна утолщается, становится сухой.

Размер пятна может быть разный, как и форма: и в виде овальных пятен, в виде линий и на разных участках тела, даже на голове.

Сначала пятна никак не ощущаются. Но с углублением процесса может появляться покалывание, сжатие, натяжение, дискомфорт, даже боль.

Почему возникает склеродермия?

Причина неизвестна. Чаще развивается у лиц с аутоиммунными заболеваниями. Провоцирующим фактором могут быть: укусы насекомых, раны, травмы, некоторые лекарства и др..

Как лечить?

Терапия направлена на замедление прогрессирования процесса. Помогут внешние гормональные средства, ингибиторы кальциневрина, кальципотриол; фототерапия; при системном поражении - цитостатики, гормоны.

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