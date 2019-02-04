Сколько людей в Украине прошло лечение от рака

67 Читати новину українською
Лечение рака
Лечение рака / np.pl.ua

В Украине на учете почти 1 миллион человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и имеют признаки ремиссии.

Каждый год около 140 тысяч украинцев впервые узнает об обнаружении у них онкозаболевания, сообщает Минздрав Украины.

Читайте также: Как не заболеть раком: советы ведущего онколога

Отметим, что сегодня, 4 февраля, в Украине – Всемирный день борьбы против рака.

В июле 2019 года заработает программа "Бесплатная диагностика". По направлению семейного врача можно пройти обследование на наиболее распространенные виды онкологии.

В ведомстве отмечают, что предупреждение болезней и раннее выявление являются одними из ключевых задач трансформации здравоохранения.

Сейчас в Украине 30 медицинских онкологических учреждений, в которых оказывается специализированная высокотехнологичная онкологическая помощь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)
сегодня
2849
Теги: Лечение Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Онкозаболевания
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 120
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 704
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук