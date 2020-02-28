Сколько мест имеет Украина на случай вспышки коронавируса: ответ Скалецкого

Зоряна Скалецкая рассказала, что в Украине есть 12 тысяч коек на случай вспышки коронавирусной инфекции. Таким образом, в случае эпидемии мест хватит на 4 месяца.

Зоряна Скалецкая добавила, что если в Украине и вспыхнет Covid-19, то интенсивная динамика заболевания не прогнозируется, сообщает Радио Свобода.

К теме: В какие больницы Киева будут госпитализировать больных коронавирусом

У нас есть 12 тысяч коек на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом – ред.) , у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек,

– заявила глава Минздрава.

Она отметила, что такое развитие событий возможно только в том случае, если Украина не будет принимать никаких эпидемиологических мер: ограничение передвижения, карантины и тому подобное.

К слову, недавно заместитель Скалецкой Виктор Ляшко рассказал, что на случай распространения инфекции в Украине есть 2,5 тысячи инфекционных боксов.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели свыше 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – больше 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.