Сколько мест имеет Украина на случай вспышки коронавируса: ответ Скалецкого
Зоряна Скалецкая рассказала, что в Украине есть 12 тысяч коек на случай вспышки коронавирусной инфекции. Таким образом, в случае эпидемии мест хватит на 4 месяца.
Зоряна Скалецкая добавила, что если в Украине и вспыхнет Covid-19, то интенсивная динамика заболевания не прогнозируется, сообщает Радио Свобода.
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У нас есть 12 тысяч коек на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом – ред.) , у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек,
– заявила глава Минздрава.
Она отметила, что такое развитие событий возможно только в том случае, если Украина не будет принимать никаких эпидемиологических мер: ограничение передвижения, карантины и тому подобное.
К слову, недавно заместитель Скалецкой Виктор Ляшко рассказал, что на случай распространения инфекции в Украине есть 2,5 тысячи инфекционных боксов.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели свыше 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – больше 30 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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