Сколько можно употреблять яиц в неделю: неожиданные выводы

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Сколько можно употреблять яиц в неделю
Сколько можно употреблять яиц в неделю / unsplash.com

О том, сколько можно есть яиц в день/неделю, до сих пор ведутся дискуссии. Одни диетологи советуют есть не больше двух яиц в день, другие же советуют не употреблять более трех в неделю.

Американские ученые провели эксперимент и установили оптимальное количество употребления этого продукта, пишет Science Daily.

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Участие в исследовании приняли 30 тысяч человек. Ученые проанализировали данные, которые собирали в течение 17 лет.

Они отметили, что желток крупного яйца содержит 186 мг холестерина, а вот потребление более 300 миллиграммов увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. При этом повышается риск преждевременной смерти – на 18%.

Соответственно, употребление 3-4 яиц увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, преждевременной смерти от любых причин – на 8%.

via GIPHY

Если ежедневно съедать по два яйца, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти возрастает сразу на 27% и 34%.

Стоит заметить, что ученые не учитывали такие факторы как возраст, физическая активность, наличие высокого артериального давления и наличие вредных привычек.

И несмотря на это, вывод остается таким: чем больше человек съедает яиц, тем это опаснее.

Оптимально употреблять 2-3 яйца в неделю.

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Теги: Здоровое питание Здоровье Новости Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания исследования
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