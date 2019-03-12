Сколько можно выпить алкоголя за вечер: норма от ВОЗ

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Назвали "более-менее" безопасную дозу алкоголя
Назвали "более-менее" безопасную дозу алкоголя / unsplash.com

Если речь идет об алкоголе, то нет безопасной дозы. Есть стандартная доза алкоголя, которую организм способен переработать без большого вреда.

Специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анастасия Думчева назвала "более-менее" безопасную дозу, пишет Радио Свобода.

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Речь идет о стандартной дозе, равной 10 граммам чистого спирта.

То есть это:

• 25 миллилитров крепких спиртных напитков (40 градусов)
• 100 миллилитров вина
• 330 миллилитров пива

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В ВОЗ рекомендуют женщинам за раз не потреблять больше, чем две стандартные дозы.

Мужчинам советуют ограничиться тремя стандартными дозами.

Организм может переработать одну такую дозу в среднем в течение часа. Но стоит учесть и физиологические особенности человека, поэтому время может отличаться.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Алкоголь ВОЗ
Источник: 24 Канал
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