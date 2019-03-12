Сколько можно выпить алкоголя за вечер: норма от ВОЗ
Если речь идет об алкоголе, то нет безопасной дозы. Есть стандартная доза алкоголя, которую организм способен переработать без большого вреда.
Специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анастасия Думчева назвала "более-менее" безопасную дозу, пишет Радио Свобода.
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Речь идет о стандартной дозе, равной 10 граммам чистого спирта.
То есть это:
• 25 миллилитров крепких спиртных напитков (40 градусов)
• 100 миллилитров вина
• 330 миллилитров пива
В ВОЗ рекомендуют женщинам за раз не потреблять больше, чем две стандартные дозы.
Мужчинам советуют ограничиться тремя стандартными дозами.
Организм может переработать одну такую дозу в среднем в течение часа. Но стоит учесть и физиологические особенности человека, поэтому время может отличаться.
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