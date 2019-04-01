Сколько нужно смеяться, чтобы жить дольше: вывод ученых

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30 минут смеха способны продлить жизнь
30 минут смеха способны продлить жизнь / unsplash.com

Итальянские ученые уверены, что смех способен продлить жизнь и улучшить ее качество.

Чтобы смех имел оздоровительный эффект, нужно смеяться каждый день, пишет портал "ЖивиАктивно".

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Для того, чтобы жить дольше, нужно ежедневно смеяться не менее 30 минут.

via GIPHY

Врачи неоднократно подчеркивают, что смех вибрациями нормализует кровообращение и моторику внутренних органов, в частности печени, сердца и легких.

Статистические данные указывают на то, что современный человек смеется на 10 минут меньше, чем люди, которые жили 500 лет назад.

Исследователи из Института психосоматической медицины Riza убеждены, что смех особенно важен для тех, кому уже исполнилось сорок. Во время этого происходит выброс адреналина и усиливается иммунная защита.

via GIPHY

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун назвала, какие привычки способны продлить жизнь человека на 2-14 лет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Долголетия
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