Сколько нужно смеяться, чтобы жить дольше: вывод ученых

Итальянские ученые уверены, что смех способен продлить жизнь и улучшить ее качество.

Чтобы смех имел оздоровительный эффект, нужно смеяться каждый день, пишет портал "ЖивиАктивно".

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Для того, чтобы жить дольше, нужно ежедневно смеяться не менее 30 минут.

Врачи неоднократно подчеркивают, что смех вибрациями нормализует кровообращение и моторику внутренних органов, в частности печени, сердца и легких.

Статистические данные указывают на то, что современный человек смеется на 10 минут меньше, чем люди, которые жили 500 лет назад.

Исследователи из Института психосоматической медицины Riza убеждены, что смех особенно важен для тех, кому уже исполнилось сорок. Во время этого происходит выброс адреналина и усиливается иммунная защита.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун назвала, какие привычки способны продлить жизнь человека на 2-14 лет.

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