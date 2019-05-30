Сколько шагов должна пройти женщина, чтобы снизить риск смерти

Минимум 4400 шагов, сделанных ежедневно, защищают женщин от повышенного риска смерти, – это показало исследование ученых из США и Японии.

В работе ученых приняли участие 16 тысяч женщин в возрасте от 72 лет, пишет журнал JAMA Internal Medicine.

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Женщины, которые проходили 4.4 тысячи шагов ежедневно, в течение четырех лет исследования, имели существенно более низкий уровень смертности, чем женщины, которые делали в сутки не более 2700 шагов.

По сравнению с группой, женщины, которые в среднем проходили 4400 шагов в день, имели на 41% более низкий риск смерти.

Если же женщина проходила больше шагов ежедневно. То это еще больше снижало риск смертности. Этот показатель возрастает до 7500 шагов в день, а уже после этого количества шагов он не меняется.

Чем больше шагов женщина пройдет – тем меньше риск смерти в следующие 5 лет.

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