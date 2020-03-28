Сколько сотрудников ООН заболели COVID-19: цифра

В мире продолжается пандемия коронавируса. COVID-19 массово инфицируются жители разных стран, среди них – представители международных организаций. Так, в ООН уже 86 сотрудников заразились коронавирусом.

Большинство инфицированных работников Организации Объединенных Наций проживают в Европе. Об этом пишет Associated Press.

К теме У нас теперь общий враг, – Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире

Впрочем, инфицированные сотрудники ООН есть также в Африке, Азии, США и на Ближнем Востоке.

Чтобы уменьшить распространение коронавируса среди работников, практически всех перевели на дистанционную работу из дома. Так, штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, которую днем обычно посещают почти 11 тысяч человек, 27 марта посетили только 140 человек.

Внимание! В США, где количество инфицированных коронавирусом крупнейшее в мире, наихудшая ситуация с распространением COVID-19 в Нью-Йорке. Это – крупнейший американский город.



В Нью-Йорке зафиксировали уже 450 смертей от коронавируса. На улицах города даже появились мобильные морги: впервые после теракта 11 сентября 2001 года.

Уменьшили количество работников, работающих на месте, также в Женеве: с 4 тысяч человек до 70.

В Вене более 97% сотрудников ООН работают удаленно, а в столице Эфиопии Аддис-Абебе – 99%.