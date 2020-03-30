Сколько тестов на коронавирус могут за сутки провести в Украине: ответ Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что каждая вирусологическая лаборатория в Украине за сутки может проводить по меньшей мере 200 тестов на коронавирус. Впрочем есть и гораздо более мощные лаборатории, которые могут проводить до 2 тысяч тестов за сутки.

При Минздраве создана бригада из ведущих вирусологов, которые объезжают все лаборатории и помогают им настроить алгоритмы тестирования, рассказал Виктор Ляшко во время своего брифинга.

Важно От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек

Тестами мы обеспечены – было 50 тысяч единиц. Сегодня ожидается поставка еще 100 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Вскоре мы ожидаем, что будем иметь все необходимое, чтобы провести 2 миллиона исследований для ПЦР-диагностики,

– рассказал главный санитарный врач Украины.

Сейчас отдельные области не могут осуществлять исследования на наличие коронавирусной инфекции. Впрочем к концу недели в Украину привезут 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики.

"Их распределят между теми регионами, где есть либо устаревшее оборудование, либо нет возможности провести тестирование. Так мы обеспечим покрытие во всех областях. В то же время распределение лабораторий позволяет нам достаточно быстро и эффективно проводить исследования", – заверил Виктор Ляшко.

К тестированию также приобщают 3 передвижные ПЦР-лаборатории, которые есть в распоряжении Министерства обороны, а Минздрав также приобщает к тестированию и частные лаборатории.



Как уберечься от эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала