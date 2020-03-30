Сколько тестов на коронавирус могут за сутки провести в Украине: ответ Минздрава
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что каждая вирусологическая лаборатория в Украине за сутки может проводить по меньшей мере 200 тестов на коронавирус. Впрочем есть и гораздо более мощные лаборатории, которые могут проводить до 2 тысяч тестов за сутки.
При Минздраве создана бригада из ведущих вирусологов, которые объезжают все лаборатории и помогают им настроить алгоритмы тестирования, рассказал Виктор Ляшко во время своего брифинга.
Важно От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек
Тестами мы обеспечены – было 50 тысяч единиц. Сегодня ожидается поставка еще 100 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Вскоре мы ожидаем, что будем иметь все необходимое, чтобы провести 2 миллиона исследований для ПЦР-диагностики,
– рассказал главный санитарный врач Украины.
Сейчас отдельные области не могут осуществлять исследования на наличие коронавирусной инфекции. Впрочем к концу недели в Украину привезут 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики.
"Их распределят между теми регионами, где есть либо устаревшее оборудование, либо нет возможности провести тестирование. Так мы обеспечим покрытие во всех областях. В то же время распределение лабораторий позволяет нам достаточно быстро и эффективно проводить исследования", – заверил Виктор Ляшко.
К тестированию также приобщают 3 передвижные ПЦР-лаборатории, которые есть в распоряжении Министерства обороны, а Минздрав также приобщает к тестированию и частные лаборатории.
Как уберечься от эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала
Читайте также
-
Фейки про коронавіруссегодня , 11:37
-
Рада ввела уголовную ответственность за вывоз товаров противоэпидемического назначениясегодня , 11:26
-
Медиков будут учить онлайн лечить коронавируссегодня , 11:23
-
Шеф-повар по-домашнему: как научиться секретам кулинарии на карантинесегодня , 10:30
-
В Украине усиливают карантинные мероприятиясегодня , 10:22
-
Новые 6 случаев COVID-19 обнаружили в Днепропетровской и Донецкой областяхсегодня , 09:51