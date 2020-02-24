Сколько тестов на выявление коронавируса сейчас есть в Украине

Всемирная организация здравоохранения предоставила для Украины тест-системы для выявления коронавируса Covid-19. Тестов хватит для проверки тысячи человек – некоторые из них уже использовали.

Об этом заявил на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Украинские медики могут проверить тысячу пациентов на наличие коронавируса. Сегодня, 24 февраля ВОЗ передала Украине 30 новых тест-систем.

Игорь Кузин "Сегодня Украина получила дополнительные тест-системы от Всемирной организации здравоохранения. Это определенная гуманитарная помощь, предоставляемая ВОЗ разным странам. Сейчас в Украину доставлены почти 900 комплектов – то есть для 900 человек мы можем провести исследования в случае необходимости".

С начала Украина закупила тест-систему на 100 испытаний, плюс еще дополнительные в виде гуманитарной помощи – на 900 исследований. То есть всего у нас есть 1000, но из них некоторые уже использованы.

Они все находятся в Киеве, от ВОЗ мы их получили сегодня утром. Сейчас прорабатывается вопрос о распределении их на уровень областных лабораторных центров Минздрава для того, чтобы могли проводить исследования на уровне областей", – добавил глава Центра общественного здоровья.

Главное об эвакуации украинцев из-за коронавируса Covid-2019

По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек . Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.

. Общее количество по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек. 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Поэтому чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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