Сколько тестов на выявление коронавируса сейчас есть в Украине
Всемирная организация здравоохранения предоставила для Украины тест-системы для выявления коронавируса Covid-19. Тестов хватит для проверки тысячи человек – некоторые из них уже использовали.
Об этом заявил на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
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Украинские медики могут проверить тысячу пациентов на наличие коронавируса. Сегодня, 24 февраля ВОЗ передала Украине 30 новых тест-систем.
С начала Украина закупила тест-систему на 100 испытаний, плюс еще дополнительные в виде гуманитарной помощи – на 900 исследований. То есть всего у нас есть 1000, но из них некоторые уже использованы.
Они все находятся в Киеве, от ВОЗ мы их получили сегодня утром. Сейчас прорабатывается вопрос о распределении их на уровень областных лабораторных центров Минздрава для того, чтобы могли проводить исследования на уровне областей", – добавил глава Центра общественного здоровья.
Главное об эвакуации украинцев из-за коронавируса Covid-2019
- По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Поэтому чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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