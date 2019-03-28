Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика

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Сколько людей умирает от рака в Украине - статистика
Сколько украинцев болеют раком / pixabay.com

Согласно статистическим данным Минздрава, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний.

Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева.

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  • Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.
  • Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.
  • Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).
  • Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% – люди трудоспособного возраста.
  • Риск развития онкологических заболеваний составляет 27,7% для мужчин и 18,5% для женщин.
  • Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.
  • По расчетам ВОЗ, к 2020 году количество людей, которые впервые заболеют раком, в Украине будет больше 200 тысяч.
  • 30% случаев смерти от рака обусловлены ​​5 основными источниками риска: высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака, употребление алкоголя. 
 
Онколог Кирилл Бурмич
“С каждым годом эти данные только ухудшаются. Основная причина в том, что украинцы чаще всего обращаются за помощью уже на III-IV стадиях заболевания, когда лечение становится очень трудоемким, дорогим и не гарантирует результата. При этом успех лечения на I-II стадиях – высше 90%”.

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Теги: Лечение Здоровье Онкозаболевания Медицина Профилактика заболеваний Публикации Статьи
Источник: Здоров'я 24
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