Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
Согласно статистическим данным Минздрава, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева.
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- Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.
- Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.
- Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).
- Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% – люди трудоспособного возраста.
- Риск развития онкологических заболеваний составляет 27,7% для мужчин и 18,5% для женщин.
- Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.
- По расчетам ВОЗ, к 2020 году количество людей, которые впервые заболеют раком, в Украине будет больше 200 тысяч.
- 30% случаев смерти от рака обусловлены 5 основными источниками риска: высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака, употребление алкоголя.
Онколог Кирилл Бурмич
“С каждым годом эти данные только ухудшаются. Основная причина в том, что украинцы чаще всего обращаются за помощью уже на III-IV стадиях заболевания, когда лечение становится очень трудоемким, дорогим и не гарантирует результата. При этом успех лечения на I-II стадиях – высше 90%”.
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Источник: Здоров'я 24
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