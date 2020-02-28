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Сколько в Украине инфекционных боксов для пациентов с подозрением на коронавирус

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В Украине есть 2,5 тысячи инфекционных боксов, в которые могут изолировать людей с подозрением на новый коронавирус, вызывающий заболевание Covid-2019.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

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Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко
“Сейчас у нас 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях. Это первые помещения, в которые будут изолировать и уже изолируют людей с подозрением, и там, где в дальнейшем будет оказываться медицинская помощь больным коронавирусной инфекцией в случае лабораторного подтверждения”.

Сейчас у нас 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях. Это первые помещения, в которые будут изолировать и уже изолируют людей с подозрением, и там, где в дальнейшем будет оказываться медицинская помощь больным коронавирусной инфекцией в случае лабораторного подтверждения,  – сказал Ляшко.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – более 30 000 человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
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