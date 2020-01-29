Сколько времени сохраняется эффект от приема психоделиков: исследование

Терапию психоделическими препаратами медики будут использовать как паллиативное лечение для улучшения самочувствия больных раком. Новое исследование доказывает, что даже одна доза псилоцибина в сочетании с психотерапией обеспечивает положительный эффект на пять лет вперед.

Около 40% больных раком демонстрируют признаки депрессии или тревожности, узнав о своем диагнозе, и эти переживания могут отрицательно сказаться на результатах лечения, а в некоторых случаях даже привести к суициду, сообщает New Atlas.

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Суть исследования

Новая работа американских ученых описывает эксперимент, который начался в 2016 году. Тогда 29 добровольцев приняли участие в исследовании, в ходе которого одна группа приняла единую дозу псилоцибина, другая группа получила плацебо. Обе группы прошли курс психотерапии. Через пол года от 60% до 80% пациентов продемонстрировали клинически значимые признаки снижения депрессии и тревожности.

После четырех с половиной лет были проведены новые исследования той же группы. Из 29 больных в живых осталось 16, один из которых отказался от участия, а другой умер до завершения сбора данных.

Однако у остальных были отмечены те же положительные эффекты, что и в первичном исследовании. Кроме того, большинство участников назвали участие в эксперименте одним из наиболее значимых исследований в своей жизни.

Психоделики – что это? Класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и много психических процессов. Психоделики могут вводить человека в измененные состояния сознания, но в целом они, как правило, считаются безопасными в контексте возникновения зависимости.

Ученые подчеркивают, что влияние психоделиков не проявился бы таким существенным, если бы оно не сопровождалось курсом психотерапии. Такой результат исследователи объясняют тем, что психоделики отличаются от других психиатрических лекарств, потому, что их действие сильно зависит от контекста приема. Традиционные препараты, в частности, антидепрессанты, влияющие на биологические процессы, которые приводят к психологическим и поведенческим изменениям независимо от контекста назначения.

Как единственная доза псилоцибина в сочетании с психотерапией обеспечила столь значительный эффект через пять лет, все еще остается загадкой. Вероятно, психоделики модифицируют участки мозга, отвечающие за обработку информации. Для окончательного ответа на этот вопрос следует провести более масштабные исследования.

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