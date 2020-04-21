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Сколько женщин недовольны своим размером груди

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Большинство женщин хочет изменить свою грудь / Unsplash

Большинство женщин недовольны размером своей груди. Об этом сообщили ученые, они провели масштабный опрос среди жительниц 40 стран.

Об этом сообщает PsyPost, размер груди устроил менее трети респонденток, всего же в эксперименте приняли участие 18 тысяч женщин.

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Исследование возглавил британский ученый Вирен Свами, который изучает социальную психологию. В ходе опроса он и его команда демонстрировали респондентке 14 изображений женских фигур с различным размером груди. Из них женщины сначала выбирали фигуру, похожую на свою, а потом – фигуру, которой хотят отвечать.

 
Почти 50% женщин хотят увеличить грудь / Unsplash

Так выяснилось следующее: 47,5% женщин хотели увеличить грудь, 23,2% – уменьшить, а 29,3% – оставить ее как есть. Как показала статистика, чаще всего размер груди хотели изменить молодые женщины или те, которые были в затруднительном финансовом положении.

Как оказалось, участницы, недовольные грудью, реже проверяются на рак молочной железы. Они были и менее счастливы, чем женщины, которых устраивала грудь.

Больше всего хотели изменить грудь жительницы Японии и Китая – 90%, большинство из них хотело уменьшить бюст. В США и Великобритании изменить грудь хотели 75% опрошенных – они планировали, наоборот, увеличить размер.

Больше размером груди были довольны жительницы Колумбии, где 57% опрошенных захотели оставить молочные железы такими как есть.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Секс Женское здоровье Психология
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