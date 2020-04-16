Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Человек должен вызывать бригаду скорой помощи в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.
Но, бывают случаи, когда нам отказывают в вызове. Что делать в таком случае и при каких симптомах и обстоятельствах это правомерно? Об этом Здоровью 24 рассказал управляющий партнер юридической компании Grishakov Law Company, адвокат – Александр Гришаков.
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Новые правила вызова скорой помощи
Диспетчеры скорой помощи при приеме вызовов руководствуются Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 "О единой системе предоставления экстренной медицинской помощи".
Врачи могут приехать на вызов, если у человека есть: внезапное расстройство дыхания, обморок, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное.
В Украине изменили правила вызова скорой / 5.ua
В таких случаях нужно вызвать скорую помощь по единому номеру 103. То есть 103 можно вызвать, когда есть угроза жизни и счет идет на минуты и когда человек нуждается в немедленной госпитализации.
Бригаду экстренной помощи нужно вызвать в случаях:
- потери сознания, судорог;
- внезапного расстройства дыхания или внезапной боли в грудной клетке;
- острой боли в брюшной полости и поясничном отделе;
- головной боли, сопровождающейся головокружением или тошнотой;
- нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;
- гипо- и гипергликемической комы;
- гипертермического синдрома;
- наружного кровотечения, рвоты кровью;
- признаков острого отравления;
- нарушения течения беременности (преждевременные роды, кровотечение, другое);
- анафилактической реакции;
- укусов змей, животных;
- всех видов травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т. п);
- и травм, связанных с неотложной стоматологией.
А также, при несчастных случаях, в том числе обусловленных действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии:
- связанных с транспортными средствами;
- теплового удара, переохлаждения;
- асфиксии всех видов;
- последствий преступного нападения;
- чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
- острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни больного и/или окружающих).
К кому скорая не приедет
Звоня в неотложку, мы должны понимать, что это ответственность, ведь, если мы будем вызывать эту службу на неэкстренные случаи, то мы препятствуем ее деятельности. И она может не проехать к тем, кому действительно нужна.
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Бригада не выезжает:
- к больным для выполнения плановых назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок, других назначений);
- к больным, находящимся под наблюдением участкового врача по поводу хронических заболеваний и состояние которых не требует оказания экстренной медицинской помощи;
- для удаления клещей;
- для выдачи листков нетрудоспособности, рецептов и любых справок;
- для транспортировки мертвых.
К вызову скорой надо относиться ответственно / firtka.if.ua
Отказ в экстренной помощи
Диспетчер имеет право отказать в приеме вызова, если состояние пациента по всем признакам не требует вмешательства скорой.
Во время разговора с диспетчером проводится обязательный опрос согласно алгоритму опроса лица с подозрением на COVID-19:
- определяются признаки неотложного состояния человека;
- выявляются симптомы, указывающие на наличие COVID-19;
- собирается информация о возможных путешествиях и контактах с больным COVID-19;
- собирается информация по определению группы риска.
Полученная диспетчером информация должна предоставляться бригаде полностью, а лицу, которое звонит, предоставляются рекомендации для уменьшения риска инфицирования персонала бригады экстренной медицинской помощи.
Если же вы считаете, что отказ в приеме был немотивированным и произошло нарушение прав как пациента – в зависимости от ситуации, в частности, можно жаловаться на горячую линию Минздрава,
– советует эксперт Гришаков.
Уголовная ответственность
Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, – наказывается Статьей 140 Уголовного кодекса Украины.
При этом тяжкими последствиями, наступление которых является необходимым условием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности является смерть человека, причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести телесного повреждения, причинение ятрогенного заболевания (из-за ошибки врачей).
Однако несмотря на довольно низкое качество медицинского обслуживания в Украине случаи привлечения врачей являются единичными.
Чтобы не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела, лучше всего выяснить у вашего семейного врача еще на этапе подписания договора, какие ситуации требуют надомного посещения, готов ли врач приехать в другой район, по какому номеру звонить, если болезнь застала в выходной, праздничный день или ночью.
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