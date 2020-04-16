Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

Человек должен вызывать бригаду скорой помощи в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.

Но, бывают случаи, когда нам отказывают в вызове. Что делать в таком случае и при каких симптомах и обстоятельствах это правомерно? Об этом Здоровью 24 рассказал управляющий партнер юридической компании Grishakov Law Company, адвокат – Александр Гришаков.

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Новые правила вызова скорой помощи

Диспетчеры скорой помощи при приеме вызовов руководствуются Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 "О единой системе предоставления экстренной медицинской помощи".

Врачи могут приехать на вызов, если у человека есть: внезапное расстройство дыхания, обморок, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное.



В Украине изменили правила вызова скорой / 5.ua

В таких случаях нужно вызвать скорую помощь по единому номеру 103. То есть 103 можно вызвать, когда есть угроза жизни и счет идет на минуты и когда человек нуждается в немедленной госпитализации.

Бригаду экстренной помощи нужно вызвать в случаях:

потери сознания, судорог;

внезапного расстройства дыхания или внезапной боли в грудной клетке;

острой боли в брюшной полости и поясничном отделе;

головной боли, сопровождающейся головокружением или тошнотой;

нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;

гипо- и гипергликемической комы;

гипертермического синдрома;

наружного кровотечения, рвоты кровью;

признаков острого отравления;

нарушения течения беременности (преждевременные роды, кровотечение, другое);

анафилактической реакции;

укусов змей, животных;

всех видов травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т. п);

и травм, связанных с неотложной стоматологией.

А также, при несчастных случаях, в том числе обусловленных действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии:

связанных с транспортными средствами;

теплового удара, переохлаждения;

асфиксии всех видов;

последствий преступного нападения;

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни больного и/или окружающих).

К кому скорая не приедет

Звоня в неотложку, мы должны понимать, что это ответственность, ведь, если мы будем вызывать эту службу на неэкстренные случаи, то мы препятствуем ее деятельности. И она может не проехать к тем, кому действительно нужна.

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Бригада не выезжает:

к больным для выполнения плановых назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок, других назначений);

к больным, находящимся под наблюдением участкового врача по поводу хронических заболеваний и состояние которых не требует оказания экстренной медицинской помощи;

для удаления клещей;

для выдачи листков нетрудоспособности, рецептов и любых справок;

для транспортировки мертвых.



К вызову скорой надо относиться ответственно / firtka.if.ua

Отказ в экстренной помощи

Диспетчер имеет право отказать в приеме вызова, если состояние пациента по всем признакам не требует вмешательства скорой.

Адвокат Александр Гришаков "В этом случае диспетчер обязан оформить письменный отказ и дать рекомендации по обращению в соответствующее медучреждение, указав его адрес и телефон. Кроме того, Приказом МЗ Украины № 722 от 28.03.2020 утвержден Стандарт экстренной медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)”.

Во время разговора с диспетчером проводится обязательный опрос согласно алгоритму опроса лица с подозрением на COVID-19:

определяются признаки неотложного состояния человека;

выявляются симптомы, указывающие на наличие COVID-19;

собирается информация о возможных путешествиях и контактах с больным COVID-19;

собирается информация по определению группы риска.

Полученная диспетчером информация должна предоставляться бригаде полностью, а лицу, которое звонит, предоставляются рекомендации для уменьшения риска инфицирования персонала бригады экстренной медицинской помощи.

Если же вы считаете, что отказ в приеме был немотивированным и произошло нарушение прав как пациента – в зависимости от ситуации, в частности, можно жаловаться на горячую линию Минздрава,

– советует эксперт Гришаков.

Уголовная ответственность

Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, – наказывается Статьей 140 Уголовного кодекса Украины.

При этом тяжкими последствиями, наступление которых является необходимым условием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности является смерть человека, причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести телесного повреждения, причинение ятрогенного заболевания (из-за ошибки врачей).

Однако несмотря на довольно низкое качество медицинского обслуживания в Украине случаи привлечения врачей являются единичными.

Чтобы не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела, лучше всего выяснить у вашего семейного врача еще на этапе подписания договора, какие ситуации требуют надомного посещения, готов ли врач приехать в другой район, по какому номеру звонить, если болезнь застала в выходной, праздничный день или ночью.

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