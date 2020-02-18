Скрипачка играла на инструменте, когда ей удаляли опухоль в мозге: уникальные фото, видео

В Великобритании музыкантку Дагмар Тернер оперировали – удаляли опухоль головного мозга. Во время операции женщина играла на скрипке. Таким образом врачи знали, какие участки органа они точно не затрагивают.

Британский телеканал ITV сообщил, что операция проходила в ноябре 2019 года. Это первый случай в Великобритании.

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Злокачественную опухоль в мозге профессиональной скрипачки обнаружили еще в 2013 году. Впоследствии, когда начали планировать операцию, Дагмар Тернер сама предложила медикам Королевского колледжа Лондона сыграть на скрипке во время медицинского процесса. Врачи не были против.

Woman plays violin while having brain surgery pic.twitter.com/WH7CcC4A4d — The Independent (@Independent) February 18, 2020

Для необычного процесса врачам пришлось подстроить операцию. Они учли движения смычка и длину струн, чтобы это не мешало их работе. Медики сначала начали хирургическое вмешательство под общим наркозом, а позже разбудили женщину, чтобы та начала играть на скрипке. Дагмар Тернер снова выступала со скрипкой уже через две недели после операции.

Это моя жизнь. Это то, что я делаю в свободное время, и то, чем я наслаждаюсь,

– сказала скрипачка.



Врачам пришлось подстроить операцию, чтобы игра на скрипке не мешала им

В мире уже был похожий случай. В 2014 году скрипач Миннесотского оркестра Роджер Фриш также играл на своем инструменте во время оперативного вмешательства.



Роджеру Фришу также делали операцию на мозге