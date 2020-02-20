"Слуги народа" хотят наказать чиновников Тернопольщины за блокирование эвакуации из Уханя

Народные депутаты от "Слуги народа" подготовили заявление о возможном совершении преступления мэром Тернополя Сергеем Надалем и заместителем главы Тернопольского облсовета Василием Деревляным из-за противодействия эвакуации украинцев и иностранцев из Китая.

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

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Качура вместе с коллегами подготовил заявление о возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным, который является первым заместителем главы Тернопольского облсовета.

Деревляный, по словам нардепа, направил соответствующее представление председателю областного совета и "дал незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта".

"Это также Сергей Надал из ВО "Свобода" – городской голова Тернополя, который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет. Это точно не государственная позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у политика украинских граждан", – отметил Качур.

Народный депутат также обратился в областные советы других областей, в частности Полтавской. Качура заявил, что "любые решения об ограничении пребывания наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными... и таким действиям абсолютно сразу будет дана правовая оценка".

Кратко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", в Полтавской области.

Ни у кого из эвакуированных нет никаких симптомов простуды.

На карантин отправятся не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджигания шин, произошла еще и стычка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



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