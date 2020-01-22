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Смертельная пневмония в Китае: фото медиков, которые лечат пациентов от коронавируса

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Медики, которые лечат пациентов от коронавируса в Ухане / Коллаж Здоровья 24

Появились первые фотографии китайских врачей, спасающих пациентов, зараженных новым смертельным видом коронавируса в городе Ухань.

На снимках, которыми поделилась Центральная больница Уханя, откуда начал распространяться вирус, показаны медики в защитных костюмах. В такой одежде врачи посещают больных в реанимационных отделениях больницы. Об этом пишет издание Daily Mail.

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По меньшей мере одиннадцать человек, которые находились в центральной китайской провинции Хубэй – погибли от нового штамма коронавируса, а в стране заражены около 444 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передача вируса возможна от человека к человеку. Поэтому в течение последних десяти дней заболели около 11 врачей. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухане.

Медики, которые хорошо одеты в медицинскую одежду и защищены маской для лица, проходят два этапа стерилизации – воздушный метод (душем) и УФ-стерилизацию.

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Врачи работают в защитных костюмах в китайских клиниках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail​

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Врачи работают в защитных костюмах в китайских клиниках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail​

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Врачи работают в защитных костюмах в китайских клиниках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail​

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Врачи работают в защитных костюмах в китайских клиниках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Пневмония в Китае 2020 Китай
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