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Смертность от коронавируса в Китае ниже, чем в других странах

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В китайском городе Ухань умерли 1,4% зараженных коронавирусом COVID-19, что намного ниже мировых данных смертности в условиях пандемии.

Об этом сообщает научный журнал Nature Medicine со ссылкой на данные китайских исследователей.

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Так, по данным группы исследователей, смертность от коронавируса в Ухане, что считается эпицентром распространения коронавируса, более чем в два раза ниже мирового показателя.

Как сообщала в этом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 оказался смертельным в 3,4% подтвержденных случаев заражения.

В то же время некоторые эксперты предположили, что точный уровень смертности от нового коронавируса на деле может быть ниже.

Но оценка количества случаев является сложной задачей в условиях перегруженной системы здравоохранения.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Китай Медицина Здоровье Лечение
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