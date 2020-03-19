Смертность от коронавируса в Китае ниже, чем в других странах
В китайском городе Ухань умерли 1,4% зараженных коронавирусом COVID-19, что намного ниже мировых данных смертности в условиях пандемии.
Об этом сообщает научный журнал Nature Medicine со ссылкой на данные китайских исследователей.
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Так, по данным группы исследователей, смертность от коронавируса в Ухане, что считается эпицентром распространения коронавируса, более чем в два раза ниже мирового показателя.
Как сообщала в этом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 оказался смертельным в 3,4% подтвержденных случаев заражения.
В то же время некоторые эксперты предположили, что точный уровень смертности от нового коронавируса на деле может быть ниже.
Но оценка количества случаев является сложной задачей в условиях перегруженной системы здравоохранения.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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