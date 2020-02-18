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СМИ сообщили, в какой город прилетит самолет с эвакуированными из Уханя

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Эвакуированных украинцев из Китая привезут во львовский аэропорт / Фото из открытых источников

По сообщениям СМИ, львовский аэропорт подтвердил ТСН, что самолет, на котором вернут украинцев из Уханя, приземлится именно у них. Боинг компании "SkyUP" сядет во Львове утром четверга, 20 февраля.

Об этом сообщает издание ТСН. Так, украинская власть не раскрывает локацию обсерватора, в котором украинцы и иностранцы, эвакуированные из Уханю, будут на 14-дневном карантине. Вероятнее всего, это будет во Львовской области.

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Именно во Львове приземлится самолет из Китая, а перед тем совершит промежуточную посадку в Алматы.

По словам директора аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов.

Эвакуированных людей оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус.

В источнике отмечается, что присутствие персонала было минимально, а работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы. Санитарная служба предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя состоится 19 февраля, однако Минздрав еще не рассказал, где именно граждане отбудут 14-дневный карантин. Зато глава Минздрава Зоряна Скалецкая, министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский уверяют, что Украина полностью готова к эвакуации.

Во время эвакуации будут соблюдены все необходимые средства и нормы безопасности, которых придерживались и другие страны во время эвакуации своих граждан. Во время посадки на самолет у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет больше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, сжигание или обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через две недели, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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