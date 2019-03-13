Снижается ли иммунитет после болезни: ответ врача

После перенесенной болезни или прорезывания зубов (у младенцев и детей) люди склонны думать, что иммунитет снизился. На самом же деле нарушаться работа иммунитета может только из-за двух инфекциий.

Врач Евгений Щербина отмечает, что ВИЧ дает длительный иммунодефицит, а корь – временный иммунодефицит.

Читайте также: Что делать, если болит горло

А вот летальные случаи от кори возникают в основном из-за бактериальных осложнений (пневмонии и сепсиса), а не от самого вируса.

Кроме этого, есть дети с врожденным иммунодефицитом, но это совсем другая ситуация.

На иммунитет не влияет ОРВИ, кишечные инфекции, глисты, прорезывание зубов, атопический дерматит, вакцинация, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, и тому подобное.

Почему ребенок начинает болеть чаще после 6-12 месяцев. Все потому, что до этого времени его защищали антитела мамы, которые передались через плаценту. Но после 6-12 месяцев они распадаются.

На иммунитет не влияет ОРВИ, кишечные инфекции, глисты, прорезывание зубов

С этого периода ребенок будет полноценно болеть часто и выражено, особенно когда начинает посещать бассейн или детские коллективы, то есть контактировать с больными людьми. Это никак не связано с тем, что у малыша прорезываются зубы или он переболел инфекционным мононуклеозом.

Врач Евгений Щербина “Считается нормальным, если малыш болеет до 12-15 раз в год, но он выздоравливает сам и ОРВИ не осложняются воспалением легких, гнойными отитами, сепсисом и менингитами”.

У детей со сниженным иммунитетом плохо набирается вес, возникают задержки психического и физического развития, помимо этого у них часто развиваются тяжелые бактериальные инфекции: 2 и более тяжелых пневмонии в год, 2 и более тяжелых риносинусита в год, 8 и более гнойных отита в год, 2 и более сепсиса или менингита в год.

Если же у ребенка без иммунодефицита насморк, кашель и температура проходят сами, то у него нормальный иммунитет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.