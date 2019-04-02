Советы аллергикам: как уменьшить симптомы заболевания
Аллергические реакции на все – от пыльцы растений до арахиса – портят жизнь многим людям. Реакция организма на раздражители может отличаться – от неприятных, раздражающих симптомов до летальных последствий.
Именно поэтому важно избегать любого воздействия аллергенов.
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ЛОР-врач Мария Евдокимова рассказала, что нужно делать, если у вас аллергия на пыль, пылевые клещи, шерсть домашних животных, плесень, травы и пыльцу.
1. Аллергия на пыль и пылевые клещи
• Надевайте на подушки, матрасы и одеяла чехлы на молнии с глухими застежками, которые обеспечат непроницаемость пыли внутрь.
• Еженедельно стирайте наволочки, простыни, пододеяльники и одеяла в горячей/теплой воде с моющими средствами. После этого желательно сушить их в сушильной машине
• Используйте одеяла, которые можно стирать.
• Используйте на окнах шторы, которые можно мыть – рулонные, виниловые шторы, и тому подобное.
• Не храните в квартире мягкую мебель, мягкие игрушки, ковры.
• Используйте пылесос с НЕРА-фильтрами.
Используйте пылесос с НЕРА-фильтрами, если у вас аллергия на пыль
• Придерживайтесь влажности воздуха 45-50% но не выше 50%.
• По возможности выбирайте жилье не ниже второго этажа.
• Старайтесь уменьшить количество пыли в доме. Используйте пластиковые или виниловые коробки для хранения, не следует использовать предметы декора (статуэтки и прочее), которые могут собирать пыль.
2. Аллергия на домашних животных
1) Лучший способ уменьшить аллергии на животных – не держать их в доме.
2) Если домашние животные есть, то надо стараться не пускать их в определенные комнаты, использовать очистители воздуха с НЕРА-фильтрами, мыть животных чаще.
• приступы чихания, зуд носа;
• зуд и покраснение глаз, слезотечение;
• зуд неба, языка;
• затруднение дыхания (одышка или удушье);
• свистящие хрипы в грудной клетке, сухой кашель;
• кожные высыпания (крапивница, экзема).
3. Аллергия на плесень
– Контролируйте влажность воздуха.
– При появлении плесени – сразу удаляйте ее, используйте детергенты (моющие средства) для этого.
– Врач советует с аллергией на плесень не проживать в полуподвальных помещениях.
При появлении плесени – сразу удаляйте ее с помощью моющих средств
4. Аллергия на травы, пыльцу:
- В сезон цветения не открывайте окна и реже выходите на улицу.
- Используйте воздушные фильтры дома.
- Принимать душ вечером, чтобы смыть с волос и кожи аллергены.
- Использовать солевые спреи для носа после улицы, чтобы смывать аллергены со слизистой носа.
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