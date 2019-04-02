Советы аллергикам: как уменьшить симптомы заболевания

Аллергические реакции на все – от пыльцы растений до арахиса – портят жизнь многим людям. Реакция организма на раздражители может отличаться – от неприятных, раздражающих симптомов до летальных последствий.

Именно поэтому важно избегать любого воздействия аллергенов.

Читайте также: Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии

ЛОР-врач Мария Евдокимова рассказала, что нужно делать, если у вас аллергия на пыль, пылевые клещи, шерсть домашних животных, плесень, травы и пыльцу.

1. Аллергия на пыль и пылевые клещи

• Надевайте на подушки, матрасы и одеяла чехлы на молнии с глухими застежками, которые обеспечат непроницаемость пыли внутрь.

• Еженедельно стирайте наволочки, простыни, пододеяльники и одеяла в горячей/теплой воде с моющими средствами. После этого желательно сушить их в сушильной машине

• Используйте одеяла, которые можно стирать.

• Используйте на окнах шторы, которые можно мыть – рулонные, виниловые шторы, и тому подобное.

• Не храните в квартире мягкую мебель, мягкие игрушки, ковры.

• Используйте пылесос с НЕРА-фильтрами.



Используйте пылесос с НЕРА-фильтрами, если у вас аллергия на пыль

• Придерживайтесь влажности воздуха 45-50% но не выше 50%.

• По возможности выбирайте жилье не ниже второго этажа.

• Старайтесь уменьшить количество пыли в доме. Используйте пластиковые или виниловые коробки для хранения, не следует использовать предметы декора (статуэтки и прочее), которые могут собирать пыль.

2. Аллергия на домашних животных

1) Лучший способ уменьшить аллергии на животных – не держать их в доме.

2) Если домашние животные есть, то надо стараться не пускать их в определенные комнаты, использовать очистители воздуха с НЕРА-фильтрами, мыть животных чаще.

Аллергия – симптомы • заложенность носа, обильные водянистые выделения из носа;

• приступы чихания, зуд носа;

• зуд и покраснение глаз, слезотечение;

• зуд неба, языка;

• затруднение дыхания (одышка или удушье);

• свистящие хрипы в грудной клетке, сухой кашель;

• кожные высыпания (крапивница, экзема).

3. Аллергия на плесень

– Контролируйте влажность воздуха.

– При появлении плесени – сразу удаляйте ее, используйте детергенты (моющие средства) для этого.

– Врач советует с аллергией на плесень не проживать в полуподвальных помещениях.

При появлении плесени – сразу удаляйте ее с помощью моющих средств

4. Аллергия на травы, пыльцу:

В сезон цветения не открывайте окна и реже выходите на улицу. Используйте воздушные фильтры дома. Принимать душ вечером, чтобы смыть с волос и кожи аллергены. Использовать солевые спреи для носа после улицы, чтобы смывать аллергены со слизистой носа.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.