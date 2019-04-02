Советы аллергикам: как уменьшить симптомы заболевания

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Как уменьшить влияние аллергенов на организм
Как уменьшить влияние аллергенов на организм / livescience.com

Аллергические реакции на все – от пыльцы растений до арахиса – портят жизнь многим людям. Реакция организма на раздражители может отличаться – от неприятных, раздражающих симптомов до летальных последствий.

Именно поэтому важно избегать любого воздействия аллергенов.

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ЛОР-врач Мария Евдокимова рассказала, что нужно делать, если у вас аллергия на пыль, пылевые клещи, шерсть домашних животных, плесень, травы и пыльцу.

1. Аллергия на пыль и пылевые клещи

• Надевайте на подушки, матрасы и одеяла чехлы на молнии с глухими застежками, которые обеспечат непроницаемость пыли внутрь.
• Еженедельно стирайте наволочки, простыни, пододеяльники и одеяла в горячей/теплой воде с моющими средствами. После этого желательно сушить их в сушильной машине
• Используйте одеяла, которые можно стирать.
• Используйте на окнах шторы, которые можно мыть – рулонные, виниловые шторы, и тому подобное.
• Не храните в квартире мягкую мебель, мягкие игрушки, ковры.
• Используйте пылесос с НЕРА-фильтрами.

Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтрами, якщо у вас алергія на пил
 Используйте пылесос с НЕРА-фильтрами, если у вас аллергия на пыль

• Придерживайтесь влажности воздуха 45-50% но не выше 50%.
• По возможности выбирайте жилье не ниже второго этажа.
• Старайтесь уменьшить количество пыли в доме. Используйте пластиковые или виниловые коробки для хранения, не следует использовать предметы декора (статуэтки и прочее), которые могут собирать пыль.

2. Аллергия на домашних животных

1) Лучший способ уменьшить аллергии на животных – не держать их в доме.

2) Если домашние животные есть, то надо стараться не пускать их в определенные комнаты, использовать очистители воздуха с НЕРА-фильтрами, мыть животных чаще.

 
Аллергия – симптомы
• заложенность носа, обильные водянистые выделения из носа;
• приступы чихания, зуд носа;
• зуд и покраснение глаз, слезотечение;
• зуд неба, языка;
• затруднение дыхания (одышка или удушье);
• свистящие хрипы в грудной клетке, сухой кашель;
• кожные высыпания (крапивница, экзема).

3. Аллергия на плесень

– Контролируйте влажность воздуха.

– При появлении плесени – сразу удаляйте ее, используйте детергенты (моющие средства) для этого.

– Врач советует с аллергией на плесень не проживать в полуподвальных помещениях.

При появі цвілі – одразу видаляйте її з допомогою мийних засобів

При появлении плесени – сразу удаляйте ее с помощью моющих средств

4. Аллергия на травы, пыльцу:

  1. В сезон цветения не открывайте окна и реже выходите на улицу.
  2. Используйте воздушные фильтры дома.
  3. Принимать душ вечером, чтобы смыть с волос и кожи аллергены.
  4. Использовать солевые спреи для носа после улицы, чтобы смывать аллергены со слизистой носа.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Аллергия
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