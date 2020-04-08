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Создают тест, который покажет тяжесть протекания коронавируса

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Новые тесты на коронавирус / Unsplash

Известно, что до 50% его жертв вообще не сталкиваются с симптомами. Поэтому австралийские ученые работают над первым в мире тестом, который способен предсказать серьезность развития коронавирусной инфекции у человека.

Этим занимаются исследователи из Университета Монаша, они адаптировали технологии, используемые для тестирования гриппа и аллергии, передает ABC.

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Технология поможет тестировать иммунитет к коронавирусу у людей, которые не болеют сами, но могут заразить других. Кроме того, можно будет выявить тех, у кого есть риск развития тяжелой формы COVID-19.

Тест следит за различиями в крови у пациентов с умеренной и тяжелой формой инфекции. Таким образом можно предположить, какие действия необходимо предпринять на раннем этапе COVID-19, чтобы через несколько дней человек не был на аппарате искусственной вентиляции легких.

В начале апреля образцы клеток уже начали проверять в Мельбурне. Их берут у пациентов, заразившихся и вылечившихся от коронавируса в Австралии, Италии, Китае и Нью-Йорке. Целью экспериментов является наблюдение за иммунитетом, вырабатываемым человеком в ответ на коронавирус. Он дает возможность определить, насколько прочной будет иммунная реакция, и какова вероятность развития тяжелых симптомов.

Исследователи будут наблюдать за В-лимфоцитами памяти – клетками иммунной системы, вырабатывающие антитела для борьбы с вирусами.

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Профилактика заболеваний
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