Создали безопасные противозачаточные таблетки для мужчин

Ученые из Вашингтонского университета успешно провели клинические испытания противозачаточных таблеток для мужчин.

В эксперименте приняли участие 40 человек, пишет The Guardian.

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Сейчас рабочее название препарата 11-beta-MNTDC

Исследование продолжалось двадцать восемь дней. 30 мужчинам давали этот препарат, другие – принимали плацебо.

Мужчины употребляли ежедневно по одной капсуле 11-beta-MNTDC в день. Доза варьировалась от 200 до 400 мг.

Препарат содержит прогестерон. Он блокирует работу других двух гормонов – лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH), которые необходимы для выработки спермы. Средство также содержит андрогены.

Прогестерон – что это? Это стероидный гормон, который вырабатывается в яичниках, яичках, надпочечниках и плаценте из прегнолона, который, в свою очередь, образуется из холестерина.

У участников, которые принимали препарат, снизился уровень двух гормонов – LH и FSH по сравнению с контрольной группой.

Пять мужчин сообщили, что у них изменилось либидо, у двух – эректильная дисфункция.

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