Создали новое средство, которое поможет настроиться на секс
Чтобы настроиться на интимную атмосферу можно использовать свечи или ароматические масла, а теперь специалисты разработали новый продукт, который справится с этой миссией на отлично.
Британская бьюти-компания This Works специализируется на средствах по уходу за кожей, телом и волосами. Теперь компания представила новый интересный продукт – спрей, который настраивает на близость.
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Он называется Love Sleep Pillow Spray и пахнет как пачули и иланг-иланг. Спрей помогает забыть о бытовых проблемах, расслабиться и переключиться на нужное настроение.
Сладкий аромат цветов иланг-иланга похож на запах жасмина или нероли / Фото: greenhippollc.com
Исследование, проведенное компанией, показало, что у тех, кто использовал этот спрей, секс случался втрое чаще.
Спрей Love Sleep меняет атмосферу в спальне, побуждает партнеров забыть о дневных стрессовых факторах и получить максимум удовольствия. Это, в свою очередь, приводит к улучшению близости, единения и уверенности, а также обеспечивает хороший ночной сон.
Для лучшего эффекта можно дополнительно использовать свечи или аромамасла, которые следует наносить на запястье. Ведь известно, что наше настроение напрямую связано с запахами, которые мы вдыхаем.
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