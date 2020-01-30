Создали новое средство, которое поможет настроиться на секс

Чтобы настроиться на интимную атмосферу можно использовать свечи или ароматические масла, а теперь специалисты разработали новый продукт, который справится с этой миссией на отлично.

Британская бьюти-компания This Works специализируется на средствах по уходу за кожей, телом и волосами. Теперь компания представила новый интересный продукт – спрей, который настраивает на близость.

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Он называется Love Sleep Pillow Spray и пахнет как пачули и иланг-иланг. Спрей помогает забыть о бытовых проблемах, расслабиться и переключиться на нужное настроение.



Сладкий аромат цветов иланг-иланга похож на запах жасмина или нероли / Фото: greenhippollc.com

Исследование, проведенное компанией, показало, что у тех, кто использовал этот спрей, секс случался втрое чаще.

Спрей Love Sleep меняет атмосферу в спальне, побуждает партнеров забыть о дневных стрессовых факторах и получить максимум удовольствия. Это, в свою очередь, приводит к улучшению близости, единения и уверенности, а также обеспечивает хороший ночной сон.

Для лучшего эффекта можно дополнительно использовать свечи или аромамасла, которые следует наносить на запястье. Ведь известно, что наше настроение напрямую связано с запахами, которые мы вдыхаем.